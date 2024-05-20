«Ювентус» за 10 минут отыгрался со счета 0:3 и сыграл вничью с «Болоньей»

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» в матче 37-го тура серии А — 3:3.

Дубль за хозяев оформил Риккардо Калафьори. Защитник отличился на 2-й и 53-й минутах. Еще один мяч на 11-й минуте забил Сантьяго Кастро.

Туринцы уступали со счетом 0:3 до 76-й минуты, когда забил Федерико Кьеза. На 83-й минуте отличился Аркадиуш Милик, а минуту спустя ничью «Ювентусу» принес гол Кенана Йылдыза.

«Ювентус» (68 очков) остается на четвертом месте в серии, продолжая уступать «Болонье» (68), идущей третьей, по дополнительным показателям за тур до конца чемпионата.

Матч стал для «Ювентуса» первым после увольнения главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Обязанности главного тренера команды исполняет уругваец Паоло Монтеро.