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Сегодня, 17:16

Де Дзерби может возглавить «Милан»

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби может возглавить клуб серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, специалистом интересуется «Милан». На данный момент команду возглавляет Стефано Пиоли. В СМИ писали, что он покинет свой пост по окончании сезона.

Де Дзерби ранее возглавлял «Сассуоло».

Ранее стало известно, что Де Дзерби покинет «Брайтон» летом.

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 38 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.

ФК Милан
Роберто Де Дзерби
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 37 11 13 13 43-45 46
12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
14
 Кальяри 37 8 12 17 40-65 36
15
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
16
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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19.05 13:30
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