«Болонья» купила полузащитника «Абердина»

«Болонья» купила полузащитника «Абердина» Льюиса Фергюсона. С игроком был заключен контракт до 2026 года, сообщает сайт клуба.

По данным СМИ, сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона евро.

22-летний Фергюбсон является игроком сборной Шотландии, за которую дебютировал в 2021 году. Всего за национальную команду он успел провести 4 матчах.