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«Болонья» купила полузащитника «Абердина»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Льюис Фергюсон (слева).
Фото ФК «Болонья».

«Болонья» купила полузащитника «Абердина» Льюиса Фергюсона. С игроком был заключен контракт до 2026 года, сообщает сайт клуба.

По данным СМИ, сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона евро.

22-летний Фергюбсон является игроком сборной Шотландии, за которую дебютировал в 2021 году. Всего за национальную команду он успел провести 4 матчах.

ФК Абердин
ФК Болонья
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