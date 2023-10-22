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Миранчук вышел на замену в матче с «Дженоа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в матче против «Дженоа» в матче 9-го тура итальянской серии А.

28-летний россиянин заменил Шарля де Кетеларе на 46-й минуте встречи.

В последний раз Миранчук выходил на поле в матче против «Вероны» (1:0) в 6-м туре серии А, который проходил 27 сентября.

До матча с «Дженоа» полузащитник трижды выходил на поле в текущем сезоне, не отличившись результативными действиями.

Италия. Серия А. 9-й тур
22 окт, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:0
Дженоа

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Дженоа
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2
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
3
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
4
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5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
8
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
9
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
10
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
11
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12
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13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
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15
 Дженоа 9 2 2 5 10-14 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
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