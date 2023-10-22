Миранчук вышел на замену в матче с «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в матче против «Дженоа» в матче 9-го тура итальянской серии А.

28-летний россиянин заменил Шарля де Кетеларе на 46-й минуте встречи.

В последний раз Миранчук выходил на поле в матче против «Вероны» (1:0) в 6-м туре серии А, который проходил 27 сентября.

До матча с «Дженоа» полузащитник трижды выходил на поле в текущем сезоне, не отличившись результативными действиями.