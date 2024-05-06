Миранчук смазывает концовку сезона. Россиянина заменили в перерыве игры с безнадежным аутсайдером
В последнее время Алексей Миранчук чаще начинал матчи на скамейке запасных. А в Лиге Европы, где «Аталанте» остался шаг до финала, появлялся на поле на считанные минуты. У бергамасков сейчас пора судьбоносных матчей. Уже в четверг — ответная встреча с «Марселем». В воскресенье — битва с «Ромой» за пятое место, которое в этом сезоне дает путевку в Лигу чемпионов. А уже в следующую среду — «Ювентус» в финале Кубка Италии.
При таком календаре серьезная ротация была возможна только в гостях у «Салернитаны». Команда, которая 30 декабря поздравила своих болельщиков с наступающим 2024-м годом, а потом — как отрезало. Три ничьих и тринадцать поражения задолго до финиша лишили темно-красных шансов на сохранение прописки в серии А. Так что возвращение Миранчука в стартовый состав читалось. При этом нельзя было сказать, что Джан Пьеро Гасперини выставил второй состав. В нем было пять участников матча в Марселе, включая проводящего яркую весну Скамакку.
Он то и стал фигурантом двух из трех ярких атак «Аталанты» в первом тайме. Уже в дебюте после паса Скамакки пяткой Миранчук примерно с линии штрафной обводящим ударом послал мяч в сантиметрах от штанги. Потом уже сам бомбардир бергамасков попал в защитника. А самым благодушным по отношению к сопернику оказался Лукман, который ухитрился не попасть в створ с линии площади ворот. В целом же можно констатировать — «Аталанта» выглядела так, словно вышла на легкую восстановительную тренировку, по итогам которой три очка ей отдадут по умолчанию.
Ни скоростей, ни страсти, чего категорически не приемлет Гасперини. В итоге под санкции тренера в перерыве попали Эдерсон и Миранчук. Они, кстати, были далеко не худшими. Точнее — под данное определение попадали примерно две трети (или даже три четверти) состава гостей. Даже железный де Рон — и тот позволил открывшему счет Чауне обыграть себя, словно тренировочную стойку.
Что до Миранчука, то он не убедил тренера даже в концовке первого тайма, когда предпринял неудачную попытку пробить из штрафной, а также ассистировал ударившему выше ворот Лукману. Ну а последствия замены будут иметь для Миранчука далеко идущие последствия. Один раз такое уже было — по итогам первого полуфинала Кубка Италии с «Фиорентиной». Тогда Алексея тоже усадили на лавку по итогам первого тайма, и он снова вернулся к статусу запасного. Зная крутой нрав Гасперини, нет сомнений — так будет и в этот раз. Да и поутихшие во время яркого зимнего отрезка Миранчука разговоры о смене клуба снова станут актуальными.
К тому же в данной конкретной игре перестановки принесли результат, а команду явно встряхнули в перерыве. Даже еще один промах Лукмана из убойной позиции воспринимался иначе, потому что нигериец выглядел предельно сконцентрированным и нацеленным на ворота. А у Скамакки, которого здорово мотивировал главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, сражается за право сыграть на Евро-2024 и был одним из немногих, к кому и в первом тайме не было ни одного вопроса.
Поэтому совершенно логично Скамакка сравнял счет, классно сыграв на опережение после скидки Пашалича. А после удара с подбора от вышедшего на замену Копмайнерса вратарь «Салернитаны» даже не шелохнулся. Все встало на свои места за шесть минут. К сожалению, без участия Миранчука, который своим шансом в понедельник не воспользовался. А ведь это повысило бы акции российского полузащитника на решающую часть сезона.
Но все-таки футбол — игра командная, и своего «Аталанта» в Салерно добилась. Бергамаски при равном количестве очков сдвинули с пятого места «Рому». К тому же у «Аталанты» еще имеется игра в запасе. Есть шанс добиться результата на всех фронтах. Два трофея и путевка в Лигу чемпионов — это будет фантастика.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|35
|28
|5
|2
|81-19
|89
|
2
|Милан
|35
|21
|8
|6
|67-42
|71
|
3
|Ювентус
|35
|18
|12
|5
|48-27
|66
|
4
|Болонья
|35
|17
|13
|5
|49-27
|64
|
5
|Аталанта
|34
|18
|6
|10
|63-38
|60
|
6
|Рома
|35
|17
|9
|9
|62-42
|60
|
7
|Лацио
|35
|17
|5
|13
|45-37
|56
|
8
|Фиорентина
|34
|14
|8
|12
|51-39
|50
|
9
|Наполи
|34
|13
|11
|10
|52-43
|50
|
10
|Торино
|35
|11
|14
|10
|31-31
|47
|
11
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38-46
|45
|
12
|Дженоа
|35
|10
|13
|12
|41-43
|43
|
13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32-50
|37
|
14
|Верона
|35
|8
|10
|17
|33-46
|34
|
15
|Кальяри
|35
|7
|12
|16
|37-60
|33
|
16
|Фрозиноне
|35
|7
|11
|17
|43-63
|32
|
17
|Эмполи
|35
|8
|8
|19
|26-50
|32
|
18
|Удинезе
|34
|4
|17
|13
|32-51
|29
|
19
|Сассуоло
|35
|7
|8
|20
|41-70
|29
|
20
|Салернитана
|35
|2
|9
|24
|27-75
|15
|3.05
|21:45
|
Торино – Болонья
|0 : 0
|4.05
|19:00
|
Монца – Лацио
|2 : 2
|4.05
|21:45
|
Сассуоло – Интер
|1 : 0
|5.05
|13:30
|
Кальяри – Лечче
|1 : 1
|5.05
|16:00
|
Эмполи – Фрозиноне
|0 : 0
|5.05
|16:00
|
Верона – Фиорентина
|2 : 1
|5.05
|19:00
|
Милан – Дженоа
|3 : 3
|5.05
|21:45
|
Рома – Ювентус
|1 : 1
|6.05
|19:00
|
Салернитана – Аталанта
|1 : 2
|6.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|30
|1
|11