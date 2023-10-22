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Сегодня, 20:45

«Милан» — «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию матча серии А

Видеотрансляция матча серии А «Милан» — «Ювентус» начнется в 21.40 на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Рафаэль Леао.
Рафаэль Леао.
Фото Reuters

22 октября «Милан» дома сыграет против «Ювентуса» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. Воскресная встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в городе Милан. Начало — в 18.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Милан» — «Ювентус» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Телеканал «Матч ТВ» покажет на ТВ и на сайте matchtv.ru бесплатно видеотрансляцию матча «Милан» — «Ювентус». Начало прямого эфира — в 21.40.

«Милан» с 21 баллом занимает второе место в турнирной таблице серии А. Клуб из Турина с 17 очками располагается на четвертой строчке.

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Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
3
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
4
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
8
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
9
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
10
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
11
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 9 2 2 5 10-14 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 9 0 4 5 6-19 4
20
 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 16:00
Верона – Наполи
 1 : 3
21.10 19:00
Торино – Интер
 0 : 3
21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
22.10 13:30
Рома – Монца
 1 : 0
22.10 16:00
Болонья – Фрозиноне
 2 : 1
22.10 16:00
Салернитана – Кальяри
 2 : 2
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 2 : 0
22.10 21:45
Милан – Ювентус
 - : -
23.10 19:30
Удинезе – Лечче
 - : -
23.10 21:45
Фиорентина – Эмполи
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Николас Гонсалес

Николас Гонсалес

Фиорентина

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
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