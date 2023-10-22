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«Болонья» дома обыграла «Фрозиноне» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Болонья» на своем поле обыграла «Фрозиноне» в матче 9-го тура итальянской серии А — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Льюиса Фергюсона (19-я минута) и Лоренцо Де Сильвестри (22-я). Единственный гол гостей на счету Матиаса Соуле, который реализовал пенальти на 63-й минуте.

«Болонья» (14 очков) поднялась на седьмое место в серии А. «Фрозиноне» (12) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 9-й тур
22 окт, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:1
Фрозиноне

В параллельном матче «Салернитана» дома благодаря дублю Булайе Диа спасла ничью в матче с «Кальяри» (2:2). Голевую передачу на второй гол гостей отдал экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

Италия. Серия А. 9-й тур
22 окт, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:2
Кальяри

Футбол
ФК Болонья
ФК Кальяри
ФК Салернитана
ФК Фрозиноне
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
3
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
4
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
7
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
8
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
9
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
10
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
11
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 9 0 4 5 6-19 4
20
 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
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