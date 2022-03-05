Мартинес надеется на победу над «Ливерпулем»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес после победы над «Салернитаной» (5:0) признался, что надеется на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Сегодня мы забили пять и очень счастливы. В последнее время мы немного потеряли решимость и характер, «Салернитана» были очень агрессивны, но «Интер» играл хорошо. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые всегда рядом с нами.

Индзаги всегда верил в меня, он сражается с нами с боковой линии, всегда на нашей стороне. Мы едем в Ливерпуль с решимостью, чтобы играть в свою игру и попытаться выйти в 1/4 финала«, — сказал Мартинес Sky Sport Italia.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» проиграл «Ливерпулю» (0:2). Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.