Мартинес посвятил хет-трик своей дочери

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес после победы над «Салернитаной» (5:0) признался, что его беспокоила безголевая серия. Он посвятих хет-трик своей дочери.

«От себя скажу, что это был трудный период, потому что нападающие живут голами. Команде нужны голы. Я всегда стараюсь выложиться по максимуму, но иногда можно упустить самые легкие моменты.

Что случилось? Не знаю. Когда я в постели с женой, много разговариваю, так как мне грустно, когда не могу помочь команде. Я разговаривал с ней, моими друзьями и моей семьей в Аргентине. Хочу посвятить эти три мяча моей дочери, которой только что исполнился год, и она сейчас дома, надеюсь, спит!" — цитирует Sky Sport Italia Мартинеса.

Аргентинец до этой встречи провел 10 матчей подряд без забитых голов.