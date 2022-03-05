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Сегодня, 03:23

Мартинес посвятил хет-трик своей дочери

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес после победы над «Салернитаной» (5:0) признался, что его беспокоила безголевая серия. Он посвятих хет-трик своей дочери.

«От себя скажу, что это был трудный период, потому что нападающие живут голами. Команде нужны голы. Я всегда стараюсь выложиться по максимуму, но иногда можно упустить самые легкие моменты.

Что случилось? Не знаю. Когда я в постели с женой, много разговариваю, так как мне грустно, когда не могу помочь команде. Я разговаривал с ней, моими друзьями и моей семьей в Аргентине. Хочу посвятить эти три мяча моей дочери, которой только что исполнился год, и она сейчас дома, надеюсь, спит!" — цитирует Sky Sport Italia Мартинеса.

Аргентинец до этой встречи провел 10 матчей подряд без забитых голов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Рома» — «Аталанта», «Наполи» — «Милан» и другие матчи 28-го тура

Мартинес надеется на победу над «Ливерпулем»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 - : -
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 - : -
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 - : -
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 - : -
6.03 17:00
Болонья – Торино
 - : -
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 - : -
6.03 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
6.03 20:00
Ювентус – Специя
 - : -
6.03 22:45
Наполи – Милан
 - : -
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Ювентус

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Чиро Иммобиле

Лацио

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
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Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
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Роберто Сориано

Болонья

 24 1 5
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