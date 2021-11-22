Дибала приступил к тренировкам в общей группе «Ювентуса»
17:26
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Аргентинец пропустил субботний матч чемпионата Италии против «Лацио», в котором «Ювентус» победил со счетом 2:0.
Напомним, что 23 ноября «Юве» в рамках группового этапа Лиги чемпионов встретится с «Челси». Если туринцы не проиграют, то оформят первое место в квартете.
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