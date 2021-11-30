Кузяев оценил выступление «Зенита» в групповой стадии Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев оценил выступление команды в групповой стадии Лиги чемпионов. Российский клуб занял третье место в группе и продолжит выступление в Лиге Европы.

— Мы давно привыкли, что наш чемпион не выходит в евровесну. Все говорят о разнице в уровне наших клубов и европейских. Какие эмоции возникают, когда при жеребьевке в одну группу к команде попадают такие клубы, как «Челси», «Ювентус»?

— С любым соперником можно играть. Неважно, первым или вторым номером. Считаю, что против «Ювентуса» мы должны были заработать очки. Все мы ждали матчи с ними, предвкушали игру против футболистов мирового уровня, против таких команд. Лига чемпионов все-таки праздник. Приятно участвовать в турнире, который собирает лучшие команды Европы. Печально, что не прошли в 1/8 Лиги чемпионов третий год подряд. Нам по силам это сделать. Нужны какие-то изменения психологического плана, потому что, играя дома, мы не должны ориентироваться на соперника. Понятно, что команда высокого уровня, но нужно играть по-хозяйски, агрессивно. Я думаю, уверен, что дома должны брать очки даже с «Ювентусом» и «Челси». Это сложно, но нам это по силам.

— Интересно ли играть в чемпионате России, где в каждом матче «Зенит» — фаворит? «Спартак» в свой юбилейный сезон себя закопал, «Локомотив» идет в непонятном направлении. «Динамо» второе, но не декларирует борьбу за чемпионство.

— Футбол — моя страсть. Даже после трех чемпионств ты выходишь на игру даже против не очень сильных команд с некоторым волнением. Ведь необходимо оправдать ожидания болельщиков, взять три очка. Теперь уже привык побеждать, почувствовал вкус победы. Не хочется вообще теперь опускаться ниже первого места. У ребят запредельная мотивация, — сказал Кузяев в интервью журналисту Илье Казакову в эфире программы «Футбол России».