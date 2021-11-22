Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Защитник «Ювентуса» Данилу из-за травмы выбыл на два месяца

17:13
Теги:

Защитник «Ювентуса» Данилу получил травму в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0). На восстановление у него уйдет около двух месяцев, сообщает сайт туринского клуба.

Медицинское обследование выявило у бразильского игрока повреждение приводящей мышцы левого бедра средней тяжести.

30-летний Данилу в текущем сезоне провел 14 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
В Италии призвали заменить нормандский формат на новый
0