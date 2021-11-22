Защитник «Ювентуса» Данилу из-за травмы выбыл на два месяца
17:13
Защитник «Ювентуса» Данилу получил травму в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0). На восстановление у него уйдет около двух месяцев, сообщает сайт туринского клуба.
Медицинское обследование выявило у бразильского игрока повреждение приводящей мышцы левого бедра средней тяжести.
30-летний Данилу в текущем сезоне провел 14 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и сделал один результативный пас.
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