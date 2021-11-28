Оуэн: «У Месси, Мбаппе и Неймара вообще нет желания бежать назад. «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался об игре нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Топ-команды не позволяют, чтобы все форварды оставались впереди при обороне, насколько бы великими ни были эти трое и каким бы талантом они ни обладали, — приводит слова Фердинанда Talksport со ссылкой на BT Sport. — У Месси, Мбаппе и Неймара вообще нет желания бежать назад. Они идут пешком, бегут трусцой. Чтобы завоевывать титулы, нельзя позволять такому происходить. Поэтому, «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов».

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Манчестер Сити» с 12 очками возглавляет группу. Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 финала.