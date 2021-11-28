Оуэн: «У Месси, Мбаппе и Неймара вообще нет желания бежать назад. «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался об игре нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
«Топ-команды не позволяют, чтобы все форварды оставались впереди при обороне, насколько бы великими ни были эти трое и каким бы талантом они ни обладали, — приводит слова Фердинанда Talksport со ссылкой на BT Sport. — У Месси, Мбаппе и Неймара вообще нет желания бежать назад. Они идут пешком, бегут трусцой. Чтобы завоевывать титулы, нельзя позволять такому происходить. Поэтому, «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов».
После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Манчестер Сити» с 12 очками возглавляет группу. Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 финала.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю