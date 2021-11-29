Тренер «Зенита» ответил на критику за матч с «Мальме»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «СЭ» прокомментировал ничью в Лиге чемпионов против «Мальме» (1:1), которая гарантировала питерцам место в плей-офф Лиги Европы.

— После матча с «Мальме» было много критики...

— Критика есть всегда. Мы разбирали ту игру. Хотелось бы создавать больше, но именно по содержанию я бы не сказал, что совсем плохо. Конечно, все думают, что мы можем обыгрывать любого соперника и забивать по пять-семь голов, но соперники у нас тоже хорошие. Мы хорошо изучили «Мальме» и достигли того результата, который нам нужен. Всегда хотим показывать хорошую игру, добывать разгромные победы, но опять же, есть соперники, есть команды, который также борются за результат, поэтому не всегда все получается. Но, главное, добиваемся результата.