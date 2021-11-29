Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тренер «Зенита» ответил на критику за матч с «Мальме»

14:10
Теги:

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «СЭ» прокомментировал ничью в Лиге чемпионов против «Мальме» (1:1), которая гарантировала питерцам место в плей-офф Лиги Европы.

— После матча с «Мальме» было много критики...

— Критика есть всегда. Мы разбирали ту игру. Хотелось бы создавать больше, но именно по содержанию я бы не сказал, что совсем плохо. Конечно, все думают, что мы можем обыгрывать любого соперника и забивать по пять-семь голов, но соперники у нас тоже хорошие. Мы хорошо изучили «Мальме» и достигли того результата, который нам нужен. Всегда хотим показывать хорошую игру, добывать разгромные победы, но опять же, есть соперники, есть команды, который также борются за результат, поэтому не всегда все получается. Но, главное, добиваемся результата.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора
Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Военный эксперт оценил слова о способности ВСУ «обратить в бегство» военных РФ
19
2
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры


  • Политпроект с Невы

    И какого результата добивается Зенит в ЛЧ в последние годы? Ах, да - опередили "грозный" Мальмё. Вот в прошлом году "не повезло - нарвались на европейский суперклуб "Брюгге".

    29.11.2021

  • dir.sorev

    кому здесь что объяснять.. здесь кб ресурс, для них результат не важен,поэтому они сейчас на 10-м месте и вполне себе довольны потому,что у них игра есть

    29.11.2021