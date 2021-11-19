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Серия А, расписание матчей 13-го тура: «Лацио» — «Ювентус», «Фиорентина» — «Милан» и другие игры

18:20
Футболисты «Ювентуса». Фото Reuters
Футболисты «Ювентуса». Фото Reuters
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13-й тур серии А.

«Аталанта» — «Специя»

Италия. Серия А. 13-й тур
20 нояб, 17:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
20 ноября, 17:00
Специя
Судьи
Розарио Абиссо

«Лацио» — «Ювентус»

Италия. Серия А. 13-й тур
20 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
20 ноября, 20:00
Ювентус
Судьи
Марко Ди Белло

«Фиорентина» — «Милан»

Италия. Серия А. 13-й тур
20 нояб, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
20 ноября, 22:45
Милан
Судьи
Марко Гвида

«Сассуоло» — «Кальяри»

Италия. Серия А. 13-й тур
21 нояб, 14:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
21 ноября, 14:30
Кальяри
Судьи
Никколо Барони

«Болонья» — «Венеция»

Италия. Серия А. 13-й тур
21 нояб, 17:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
21 ноября, 17:00
Венеция
Судьи
Даниэле Киффи

«Салернитана» — «Сампдория»

Италия. Серия А. 13-й тур
21 нояб, 17:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
21 ноября, 17:00
Сампдория
Судьи
Пьеро Джакомелли

«Интер» — «Наполи»

Италия. Серия А. 13-й тур
21 нояб, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
21 ноября, 20:00
Наполи
Судьи
Паоло Валери

«Дженоа» — «Рома»

Италия. Серия А. 13-й тур
21 нояб, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
21 ноября, 22:45
Рома
Судьи
Массимилиано Иррати

«Верона» — «Эмполи»

Италия. Серия А. 13-й тур
22 нояб, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
22 ноября, 20:30
Эмполи
Судьи
Маттео Гарильо

«Торино» — «Удинезе»

Италия. Серия А. 13-й тур
22 нояб, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
22 ноября, 22:45
Удинезе
Судьи
Ивано Пеццуто

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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