Серия А, расписание матчей 13-го тура: «Лацио» — «Ювентус», «Фиорентина» — «Милан» и другие игры
13-й тур серии А.
«Аталанта» — «Специя»
«Лацио» — «Ювентус»
«Фиорентина» — «Милан»
«Сассуоло» — «Кальяри»
«Болонья» — «Венеция»
«Салернитана» — «Сампдория»
«Интер» — «Наполи»
«Дженоа» — «Рома»
«Верона» — «Эмполи»
«Торино» — «Удинезе»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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