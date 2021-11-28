Александр Медведев: «Не понравилась игра с «Мальме»? Она принесла нам место в евровесне»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0). Также он вспомнил о матче Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

— Очень тяжелая игра с соперником, который хотел победить. У ЦСКА была огромная поддержка болельщиков. Самое главное — три очка.

— Очередной московский клуб повержен...

— А мы не обращаем внимание — московский или какой-то другой. Главное — побеждать.

— Многим не понравилась игра с «Мальме». Что скажете?

— Что значит не понравилась? Игра с «Мальме» принесла место в евровесне. Успех ли это? Мы три тогда там не играли. Теперь готовимся к «Ростову», — сказал Медведев.

В матче с «Мальме» «Зенит» сравнял счет благодаря голу Ярослава Ракицкого с пенальти. Команда обеспечила себе место в Лиге Европы.