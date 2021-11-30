Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рой Кин: «Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» ради победы в Лиге чемпионов»

Рой Кин заявил, что Роналду вернулся в «МЮ» ради победы в Лиге чемпионов
09:23
Теги:

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о целях нападающего Криштиану Роналду после возвращения в клуб.

«Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» ради победы в Лиге чемпионов, — приводит слова Кина Marca со ссылкой на Sky Sports. — Клуб вышел в плей-офф турнира. Как вы думаете, сколько это принесет им денег, если оценивать деловую сторону вопроса? Вот для чего нужен Криштиану. Вот где место нынешнего «Манчестера». Они не выиграют АПЛ в ближайшие два или три года».

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы F. 36-летний Роналду забил шесть мячей в пяти матчах турнира.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/manchester-united/2021/11/29/61a4dcc922601d4d438b45b5.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
В Москве выпадет сильнейший за 69 лет дождь
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры