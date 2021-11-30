Рой Кин: «Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» ради победы в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о целях нападающего Криштиану Роналду после возвращения в клуб.

«Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» ради победы в Лиге чемпионов, — приводит слова Кина Marca со ссылкой на Sky Sports. — Клуб вышел в плей-офф турнира. Как вы думаете, сколько это принесет им денег, если оценивать деловую сторону вопроса? Вот для чего нужен Криштиану. Вот где место нынешнего «Манчестера». Они не выиграют АПЛ в ближайшие два или три года».

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы F. 36-летний Роналду забил шесть мячей в пяти матчах турнира.