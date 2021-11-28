«Зенит» идет за золотом. Пешком. Но за унылый футбол в РПЛ наказывают в Лиге чемпионов

Питерцы без особых энергозатрат разобрались с ЦСКА — 2:0.

Матч ЦСКА — «Зенит» получился серым. Особенно если учесть, что вывеска предполагала жаркую битву, а красно-синие обещали стопроцентную самоотдачу и решимость прервать неудачную серию — они не могут взять у питерцев три очка с 2018 года.

Наверное, все силы армейцы отдали, вот только не заставили при этом выкладываться гостей. «Зенит» действовал в сверхэкономном режиме. Практически пешком. Усыпляя себя, соперника, зрителей.

Это вообще свойственно сине-бело-голубым в последние годы — они могут проиграть только самим себе. Или удалившись на ровном месте, как в матче с «Сочи», или недооценив оппонента и выйдя на поле спустя рукава. Разозлились и показали товар лицом, кажется, только пару раз в этом сезоне: сначала уничтожив «Спартак» — 7:1, а затем уверенно разобравшись и с «Динамо» (4:1), которое в чемпионате-2021/22 заставляет с собой считаться.

В остальном же в РПЛ зенитовцы едут себе спокойно на третьей, а когда и на второй передаче. С одной стороны это угнетает, как во встрече с ЦСКА, когда хотелось насладиться футболом. С другой — вопросов больше к соперникам. Понятно, что надо уважать болельщиков, но трудно прикладывать сверхусилия, когда ситуация не заставляет. Вы же не побежите стремглав на автобус, если легко успеваете на него шагом.

Так и питерцы делают ровно столько, сколько нужно для достижения результата. Да, с ЦСКА могли потерять очки — как промахнулись Мухин и Эджуке?! Но даже ничья не стала бы трагедией — в городе на Неве понимают, что в любой момент способны прибавить. Разозлите — получите, как «Спартак».

Вот только игра на неполных оборотах потом аукается в Лиге чемпионов. Я даже не говорю о поражениях от «Ювентуса» и «Челси», но и в недавнем матче с «Мальме», который явно классом ниже «Зенита», команда Сергея Семака по уровню футбола разочаровала. В том числе и одного из клубных руководителей — Андрея Аршавина. Потому что не привыкла в РПЛ прилагать усилий.

И это даже не столько вина «Зенита», сколько его беда. И беда всей нашей лиги, где даже одного из лидеров — ЦСКА — чемпион может спокойно победить пешком.