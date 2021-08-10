Бонуччи уверен, что переход Месси в «ПСЖ» не повлияет на будущее Роналду в «Ювентусе»
18:30
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался по поводу будущего нападающего Криштиану Роналду в туринском клубе. Футболист считает, что переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ» никак не повлияет на португальца.
«Думаю, Роналду остался бы, даже если бы Месси не перешел в «ПСЖ». Он важен для «Ювентуса», я уверен, что в этом году он поможет нам достичь всех наших целей», — цитирует Бонуччи Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду думает о смене клуба.
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