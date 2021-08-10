Дибала будет получать по новому контракту 8,5 миллиона евро в год

Нападающий Пауло Дибала согласился продлить контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано до 2025 года. Аргентинец будет зарабатывать 8,5 миллиона евро в год, сообщает инсайдер Николо Скира.

27-летний Дибала выступает в составе туринского «Ювентуса» с лета 2015 года. Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2022 года.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи.