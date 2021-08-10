Антонио Рюдигер: «По телу Лукаку видно, что он зверь»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал возможный трансфер нападающего «Интера» Ромелу Лукаку в лондонский клуб.

«По его телу видно, что он зверь. Лукаку очень силен, он показал это за два года в Италии. Он был там очень хорош. Он также проявил себя в национальной сборной. Он бомбардир, топ-форвард для меня», — цитирует Рюдигера Goal.

Сегодня ночью сообщалось, что Лукаку прилетел в Лондон, и в ближайшее время он станет игроком «Челси».

28-летний бельгиец ранее прошел медицинский осмотр. Сумма трансфера оценивается в 115 миллионов евро.