Антонио Рюдигер: «По телу Лукаку видно, что он зверь»
21:06
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал возможный трансфер нападающего «Интера» Ромелу Лукаку в лондонский клуб.
«По его телу видно, что он зверь. Лукаку очень силен, он показал это за два года в Италии. Он был там очень хорош. Он также проявил себя в национальной сборной. Он бомбардир, топ-форвард для меня», — цитирует Рюдигера Goal.
Сегодня ночью сообщалось, что Лукаку прилетел в Лондон, и в ближайшее время он станет игроком «Челси».
28-летний бельгиец ранее прошел медицинский осмотр. Сумма трансфера оценивается в 115 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/beast-rudiger-lukaku-chelsea-transfer/17kv08sesbszu1tlim6cjjiln7
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю