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Антонио Рюдигер: «По телу Лукаку видно, что он зверь»

21:06
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал возможный трансфер нападающего «Интера» Ромелу Лукаку в лондонский клуб.

«По его телу видно, что он зверь. Лукаку очень силен, он показал это за два года в Италии. Он был там очень хорош. Он также проявил себя в национальной сборной. Он бомбардир, топ-форвард для меня», — цитирует Рюдигера Goal.

Сегодня ночью сообщалось, что Лукаку прилетел в Лондон, и в ближайшее время он станет игроком «Челси».

28-летний бельгиец ранее прошел медицинский осмотр. Сумма трансфера оценивается в 115 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/beast-rudiger-lukaku-chelsea-transfer/17kv08sesbszu1tlim6cjjiln7

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Виктория Кравченко все материалы автора

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