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Миранчук и атака «Аталанты» увязли в туринском бетоне. Но победа в Кубке Италии не гарантирует Аллегри сохранение работы

Миранчук не помог «Аталанте» обыграть «Ювентус» в финале Кубка Италии
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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15 мая. Алексей Миранчук и Адриан Рабьо в финале Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» (0:1).
Фото Global Look Press
А Гасперини сватают в «Наполи».
Италия. Кубок. Финал
15 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Аталанта
0:1
Ювентус

В составе «Локомотива» Алексей Миранчук трижды выигрывал Кубок России и дважды забивал в финалах. В «Аталанте» пока получается не так здорово — россиянин дважды играл в главном матче Кубка Италии, но оба раза остался без трофея из-за «Ювентуса». Кстати, комментатор вчерашнего финального матча на итальянском Canale 5 напомнил, что в свое время Алексей забивал туринцам в Лиге чемпионов за «Локомотив». В Кубке же сделать это пока не удалось.

Футболисты &laquo;Ювентуса&raquo; празднуют победу в&nbsp;Кубке Италии. Удар Миранчука не стал спасительным. «Аталанта» проиграла «Ювентусу» финал Кубка Италии

В финале 2021 года Миранчук вышел на замену на 82-й минуте. Сейчас пораньше — на 59-й. Тогда Алексей ничем запомниться не успел, сейчас, по большому счету, тоже. Да, был один удар в касание из чужой штрафной площади, но мяч полетел не в ворота, а в небеса. Одна из итальянских спортивных газет назвала данный момент голевым эпизодом, но это, видимо, из-за практически отсутствия остроты в поединке.

Многообразная атакующая группа «Аталанты», которой очень не хватало дисквалифицированного Скамакки, увязла в туринском бетоне. И Миранчук точно не был худшим на общем фоне: Де Кетеларе в Риме вообще не походил на себя, а Копмайнерс с Лукманом пробиться сквозь туринские редуты не сумели (хотя последний однажды угодил в штангу).

Алексей Миранчук в матче с «Ювентусом».
Фото Global Look Press

Упрекнуть «Аталанту» в недостаточном желании выиграть ни в коем случае нельзя. Страсти хватало, но помимо Скамакки бергамаскам недоставало еще и свежести на фоне безумного весеннего графика. Ну и, конечно, никуда не уйти от внутриитальянской магии «Ювентуса». Это в Европе туринцы регулярно проигрывают финалы, зато у себя на родине им нет равных по числу побед. С учетом вчерашнего трофея у «Юве» уже 15 Кубков Италии. Ближайшие преследователи — «Интер» и «Рома», у которых по девять таких побед. У «Милана» — всего пять.

Что уж говорить про «Аталанту»! Из шести финалов Кубка, включая вчерашний, проиграны пять. При этом три последних — при великолепном Гасперини. Джан Пьеро построил прекрасную команду, за что ему честь и хвала, однако за восемь сезонов у него пока ноль титулов. Есть еще шанс выиграть Лигу Европы, но в поединке с «Байером» «Аталанта» явно не фаворит.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

14:0 в пользу Аллегри: таков теперь счет по числу трофеев по отношению к Гасперини. Вчера Массимилиано выиграл у Джана Пьеро 13-й матч из 29 сыгранных между ними при шести победах Гаспа. Любопытно, что три года назад победу «Ювентусу» в Кубке принес тренер Андреа Пирло, который после этого все равно лишился своего поста и передал бразды правления именно Аллегри.

Сейчас история может повториться уже с самим Массимилиано. Его безумный всплеск эмоций в концовке матча и выброс адреналина уже после финального свистка, когда он с безумными глазами носился между своими ликующими игроками и послал по известному адресу спортивного директора Джунтоли, говорят только об одном. О том, что Макс, как его зовут в Италии, давно знает: за его спиной «Ювентус» договаривается с новым тренером. Будет ли это Тиагу Мотта из сенсационной «Болоньи», скоро узнаем.

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Что касается Гасперини, то все громче звучат разговоры, что именно он находится в приоритете у «Наполи» на будущий сезон. После поражения от «Ювентуса» Джан Пьеро вновь отказался публично обсуждать свое будущее в Бергамо. Посмотрим, каков будет его настрой после финального поединка Лиги Европы в Дублине. Он состоится в следующую среду, а уже в эту субботу «Аталанта» в игре с «Лечче» может официально оформить себе путевку в Лигу чемпионов-2024/25.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
Джан Пьеро Гасперини
Массимилиано Аллегри
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Аллегри устарел, как Моуринью? Расставание с «Ювентусом» пошло бы на пользу обоим
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 35 19 6 10 65-39 63
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Фиорентина 35 15 8 12 53-40 53
9
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 36 11 12 13 39-48 45
13
 Лечче 36 8 13 15 32-52 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Удинезе 36 5 18 13 35-52 33
16
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
17
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
18
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
19
 Сассуоло 36 7 8 21 42-72 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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36 тур
37 тур
38 тур
17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 - : -
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 - : -
18.05 21:45
Торино – Милан
 - : -
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 - : -
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
 - : -
19.05 16:00
Удинезе – Эмполи
 - : -
19.05 19:00
Интер – Лацио
 - : -
19.05 21:45
Рома – Дженоа
 - : -
20.05 19:30
Салернитана – Верона
 - : -
20.05 21:45
Болонья – Ювентус
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
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