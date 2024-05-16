Миранчук и атака «Аталанты» увязли в туринском бетоне. Но победа в Кубке Италии не гарантирует Аллегри сохранение работы
В составе «Локомотива» Алексей Миранчук трижды выигрывал Кубок России и дважды забивал в финалах. В «Аталанте» пока получается не так здорово — россиянин дважды играл в главном матче Кубка Италии, но оба раза остался без трофея из-за «Ювентуса». Кстати, комментатор вчерашнего финального матча на итальянском Canale 5 напомнил, что в свое время Алексей забивал туринцам в Лиге чемпионов за «Локомотив». В Кубке же сделать это пока не удалось.
В финале 2021 года Миранчук вышел на замену на 82-й минуте. Сейчас пораньше — на 59-й. Тогда Алексей ничем запомниться не успел, сейчас, по большому счету, тоже. Да, был один удар в касание из чужой штрафной площади, но мяч полетел не в ворота, а в небеса. Одна из итальянских спортивных газет назвала данный момент голевым эпизодом, но это, видимо, из-за практически отсутствия остроты в поединке.
Многообразная атакующая группа «Аталанты», которой очень не хватало дисквалифицированного Скамакки, увязла в туринском бетоне. И Миранчук точно не был худшим на общем фоне: Де Кетеларе в Риме вообще не походил на себя, а Копмайнерс с Лукманом пробиться сквозь туринские редуты не сумели (хотя последний однажды угодил в штангу).
Упрекнуть «Аталанту» в недостаточном желании выиграть ни в коем случае нельзя. Страсти хватало, но помимо Скамакки бергамаскам недоставало еще и свежести на фоне безумного весеннего графика. Ну и, конечно, никуда не уйти от внутриитальянской магии «Ювентуса». Это в Европе туринцы регулярно проигрывают финалы, зато у себя на родине им нет равных по числу побед. С учетом вчерашнего трофея у «Юве» уже 15 Кубков Италии. Ближайшие преследователи — «Интер» и «Рома», у которых по девять таких побед. У «Милана» — всего пять.
Что уж говорить про «Аталанту»! Из шести финалов Кубка, включая вчерашний, проиграны пять. При этом три последних — при великолепном Гасперини. Джан Пьеро построил прекрасную команду, за что ему честь и хвала, однако за восемь сезонов у него пока ноль титулов. Есть еще шанс выиграть Лигу Европы, но в поединке с «Байером» «Аталанта» явно не фаворит.
14:0 в пользу Аллегри: таков теперь счет по числу трофеев по отношению к Гасперини. Вчера Массимилиано выиграл у Джана Пьеро 13-й матч из 29 сыгранных между ними при шести победах Гаспа. Любопытно, что три года назад победу «Ювентусу» в Кубке принес тренер Андреа Пирло, который после этого все равно лишился своего поста и передал бразды правления именно Аллегри.
Сейчас история может повториться уже с самим Массимилиано. Его безумный всплеск эмоций в концовке матча и выброс адреналина уже после финального свистка, когда он с безумными глазами носился между своими ликующими игроками и послал по известному адресу спортивного директора Джунтоли, говорят только об одном. О том, что Макс, как его зовут в Италии, давно знает: за его спиной «Ювентус» договаривается с новым тренером. Будет ли это Тиагу Мотта из сенсационной «Болоньи», скоро узнаем.
Что касается Гасперини, то все громче звучат разговоры, что именно он находится в приоритете у «Наполи» на будущий сезон. После поражения от «Ювентуса» Джан Пьеро вновь отказался публично обсуждать свое будущее в Бергамо. Посмотрим, каков будет его настрой после финального поединка Лиги Европы в Дублине. Он состоится в следующую среду, а уже в эту субботу «Аталанта» в игре с «Лечче» может официально оформить себе путевку в Лигу чемпионов-2024/25.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|36
|29
|5
|2
|86-19
|92
|
2
|Милан
|36
|22
|8
|6
|72-43
|74
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49-28
|67
|
5
|Аталанта
|35
|19
|6
|10
|65-39
|63
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|63-44
|60
|
7
|Лацио
|36
|18
|5
|13
|47-37
|59
|
8
|Фиорентина
|35
|15
|8
|12
|53-40
|53
|
9
|Наполи
|36
|13
|12
|11
|53-46
|51
|
10
|Торино
|36
|12
|14
|10
|33-32
|50
|
11
|Дженоа
|36
|11
|13
|12
|43-44
|46
|
12
|Монца
|36
|11
|12
|13
|39-48
|45
|
13
|Лечче
|36
|8
|13
|15
|32-52
|37
|
14
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
15
|Удинезе
|36
|5
|18
|13
|35-52
|33
|
16
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38-65
|33
|
17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
18
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
|32
|
19
|Сассуоло
|36
|7
|8
|21
|42-72
|29
|
20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28-76
|16
|17.05
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|18.05
|19:00
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|18.05
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|19.05
|13:30
|
Сассуоло – Кальяри
|- : -
|19.05
|16:00
|
Монца – Фрозиноне
|- : -
|19.05
|16:00
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|19.05
|19:00
|
Интер – Лацио
|- : -
|19.05
|21:45
|
Рома – Дженоа
|- : -
|20.05
|19:30
|
Салернитана – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
|11