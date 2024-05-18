Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» оформить пропуск в Лигу чемпионов
Концовка сезона для «Аталанты» — череда решающих матчей. Судьбоносный отрезок стартовал 9 мая с разгрома «Марселя» в полуфинале Лиги Европы. Спустя три дня уже в серии А была повержена «Рома» — прямой конкурент в борьбе за пятое место, которое в этом сезоне открывает дорогу в обновленную Лигу чемпионов. Встреча с «Лечче», которая уместилась в календаре между двумя финалами — Кубка Италии и Лиги Европы — из общего ряда даже при скромной афише не выбивалась. Все же лучше снять вопросы с лигочемпионской путевкой заранее, не откладывая развязку на последний тур или даже на перенесенную на 2 июня игру с «Фиорентиной».
И все же чувствовалось, что запасные варианты бергамаски в уме держат, а прежнего давления нет. Все это было помножено на раскованность «Лечче». Желто-красные избавили себя от борьбы за выживание, поэтому обе команды в первом тайме с одинаковой легкостью как создавали угрозы чужим воротам, так и допускали их со стороны соперника. Хотя поначалу казалось, что «Аталанта» намерена смять соперника уже по ходу стартового отрезка.
Один Миранчук, получивший место в стартовом составе благодаря устроенной Джан Пьеро Гасперини ротации и дисквалификации Копмайнерса, к середине первого тайма нанес три удара. Самым опасным получился первый. Во втором случае Алексей скорее размял голкипера, а третья попытка завершилась промахом. Кроме того российский легионер демонстрировал хорошее движение и принял участие в большинстве перспективных комбинаций. Самым же опасным оказался выпад проигравшего дуэль вратарю Пашалича.
Но вскоре выяснилось, что «Лечче» с ролью статиста в субботнем матче не согласен. Пикколи дважды с интервалом в минуту серьезно напряг Муссо, а Доргу даже забил. Правда, из офсайда. Все это очень не понравилось Гасперини, что привело к двойной замене в перерыве. Задумка тренера с переводом в опорную зону Скальвини при стартовых настройках теряла в эффективности, а в чуть более привычных сочетаниях — с Эдерсоном и Де Кетеларе — «Аталанта» решила судьбу игры за пять минут.
На этом отрезке Скамакка, которого так не хватало в кубковом финале с «Ювентусом», успел все. Сначала с фланга отправил мяч на ход Де Кетеларе, и бельгиец изящно перебросил вратаря. Потом — наказал Фальконе за ошибку на выходе. Ассистировал же снайперу выполнявший подачу с углового Миранчук.
Это шестой в чемпионате и двенадцатый с учетом всех турниров ассистентский балл российского полузащитника в нынешнем сезоне, что вдвое больше показателей годичной давности в составе «Торино». А тринадцатого голевого паса Миранчука (и снова после корнера) лишил пославший мяч мимо цели Хин. Впрочем, у россиянина могли найтись претензии и к самому себе — за несильный удар в руки вратарю из более чем перспективной позиции.
Только на результате это никак не сказалось. «Аталанта» при активном участии проводящего свой лучший сезон в Италии Миранчука гарантировала себе Лигу чемпионов. Впереди — главный матч года против прошедшего чемпиона Германии без единого поражения «Байера».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|36
|29
|5
|2
|86-19
|92
|
2
|Милан
|36
|22
|8
|6
|72-43
|74
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49-28
|67
|
5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67-39
|66
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|63-44
|60
|
7
|Лацио
|36
|18
|5
|13
|47-37
|59
|
8
|Фиорентина
|36
|15
|9
|12
|55-42
|54
|
9
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55-48
|52
|
10
|Торино
|36
|12
|14
|10
|33-32
|50
|
11
|Дженоа
|36
|11
|13
|12
|43-44
|46
|
12
|Монца
|36
|11
|12
|13
|39-48
|45
|
13
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32-54
|37
|
14
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
15
|Удинезе
|36
|5
|18
|13
|35-52
|33
|
16
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38-65
|33
|
17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
18
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
|32
|
19
|Сассуоло
|36
|7
|8
|21
|42-72
|29
|
20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28-76
|16
|17.05
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|2 : 2
|18.05
|19:00
|
Лечче – Аталанта
|0 : 2
|18.05
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|19.05
|13:30
|
Сассуоло – Кальяри
|- : -
|19.05
|16:00
|
Монца – Фрозиноне
|- : -
|19.05
|16:00
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|19.05
|19:00
|
Интер – Лацио
|- : -
|19.05
|21:45
|
Рома – Дженоа
|- : -
|20.05
|19:30
|
Салернитана – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
|11