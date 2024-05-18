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Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» оформить пропуск в Лигу чемпионов

Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» победить «Лечче»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Алексей Миранчук в матче «Лечче» — «Аталанта» (0:2) 18 мая.
Фото Reuters
Российский легионер внес вклад в победу бергамасков над «Лечче».
Италия. Серия А. 37-й тур
18 мая, 19:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:2
Аталанта

Концовка сезона для «Аталанты» — череда решающих матчей. Судьбоносный отрезок стартовал 9 мая с разгрома «Марселя» в полуфинале Лиги Европы. Спустя три дня уже в серии А была повержена «Рома» — прямой конкурент в борьбе за пятое место, которое в этом сезоне открывает дорогу в обновленную Лигу чемпионов. Встреча с «Лечче», которая уместилась в календаре между двумя финалами — Кубка Италии и Лиги Европы — из общего ряда даже при скромной афише не выбивалась. Все же лучше снять вопросы с лигочемпионской путевкой заранее, не откладывая развязку на последний тур или даже на перенесенную на 2 июня игру с «Фиорентиной».

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И все же чувствовалось, что запасные варианты бергамаски в уме держат, а прежнего давления нет. Все это было помножено на раскованность «Лечче». Желто-красные избавили себя от борьбы за выживание, поэтому обе команды в первом тайме с одинаковой легкостью как создавали угрозы чужим воротам, так и допускали их со стороны соперника. Хотя поначалу казалось, что «Аталанта» намерена смять соперника уже по ходу стартового отрезка.

Один Миранчук, получивший место в стартовом составе благодаря устроенной Джан Пьеро Гасперини ротации и дисквалификации Копмайнерса, к середине первого тайма нанес три удара. Самым опасным получился первый. Во втором случае Алексей скорее размял голкипера, а третья попытка завершилась промахом. Кроме того российский легионер демонстрировал хорошее движение и принял участие в большинстве перспективных комбинаций. Самым же опасным оказался выпад проигравшего дуэль вратарю Пашалича.

Алексей Миранчук и Шарль де Кетеларе празднуют гол.
Фото Reuters

Но вскоре выяснилось, что «Лечче» с ролью статиста в субботнем матче не согласен. Пикколи дважды с интервалом в минуту серьезно напряг Муссо, а Доргу даже забил. Правда, из офсайда. Все это очень не понравилось Гасперини, что привело к двойной замене в перерыве. Задумка тренера с переводом в опорную зону Скальвини при стартовых настройках теряла в эффективности, а в чуть более привычных сочетаниях — с Эдерсоном и Де Кетеларе — «Аталанта» решила судьбу игры за пять минут.

На этом отрезке Скамакка, которого так не хватало в кубковом финале с «Ювентусом», успел все. Сначала с фланга отправил мяч на ход Де Кетеларе, и бельгиец изящно перебросил вратаря. Потом — наказал Фальконе за ошибку на выходе. Ассистировал же снайперу выполнявший подачу с углового Миранчук.

15&nbsp;мая. Алексей Миранчук и&nbsp;Адриан Рабьо в&nbsp;финале Кубка Италии &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo; (0:1). Миранчук и атака «Аталанты» увязли в туринском бетоне. Но победа в Кубке Италии не гарантирует Аллегри сохранение работы

Это шестой в чемпионате и двенадцатый с учетом всех турниров ассистентский балл российского полузащитника в нынешнем сезоне, что вдвое больше показателей годичной давности в составе «Торино». А тринадцатого голевого паса Миранчука (и снова после корнера) лишил пославший мяч мимо цели Хин. Впрочем, у россиянина могли найтись претензии и к самому себе — за несильный удар в руки вратарю из более чем перспективной позиции.

Только на результате это никак не сказалось. «Аталанта» при активном участии проводящего свой лучший сезон в Италии Миранчука гарантировала себе Лигу чемпионов. Впереди — главный матч года против прошедшего чемпиона Германии без единого поражения «Байера».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Лечче
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 36 11 12 13 39-48 45
13
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
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 Удинезе 36 5 18 13 35-52 33
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 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
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 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
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 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
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17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 2 : 2
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 0 : 2
18.05 21:45
Торино – Милан
 - : -
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Сассуоло – Кальяри
 - : -
19.05 16:00
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