«ПСЖ» представил Лионеля Месси, своего самого звездного новичка этого лета и за всю историю.

Барселона — Париж

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси и совместном сожалении из-за невозможности зарегистрировать его новый контракт в лиге.

8 августа 34-летний аргентинец провел прощальную пресс-конференцию в клубе, в который приехал 13-летним мальчишкой, и покинул «Камп Ноу».

10 августа форвард с семьей отправился из столицы Каталонии в Париж на заключение контракта с «ПСЖ», который анонсировал подписание звезды после приземления его джета.

Во вторник развивалось самое интересное в мире реалити-шоу: самолет Месси вылетел из Барселоны и приземлился в столице Франции, кортеж из минивэнов с полицейскими на мотоциклах доставил аргентинца на медобследование, после игрок отправился на «Парк де Пренс» и заселился в отель. И все это — через толпы болельщиков на улицах, футболист в ответ приветливо махал из окна терминала аэропорта, на входе в гостиницу в центре Парижа или с ее балкона вместе с супругой и сыновьями.

Первые слова

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Месси за 1.45 до парижской полуночи. Соглашение заключено по схеме «два плюс один» (базовый срок — до лета 2023-го с опцией продления еще на сезон). По данным инсайдеров, годовая зарплата составит около 35 миллионов евро с бонусами.

«Я рад открыть новую главу моей карьеры в «ПСЖ». Все в клубе соответствует моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые команда и тренерский штаб. Я нацелен помочь построить с ними что-то особенное для клуба и болельщиков. С нетерпением жду выхода на поле «Парк де Пренс», — слова Месси в релизе «ПСЖ» о заключении контракта.

Пресс-конференция

Утром 11 августа владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Месси дали пресс-конференцию. Босс парижан и новая звезда снова обменялись теплыми словами друг о друге и повторили намерение отрыть новую главу в истории клуба и карьере аргентинца.

Аль-Хелаифи — о подписании Месси:

— Рад и горд представить Лео Месси в качестве игрока «ПСЖ». Это исторический день для нашего клуба и для всего футбола, просто фантастический момент. Все знают Лионеля как уникального футболиста, который шесть раз выиграл «Золотой мяч» и превратил футбол в волшебство. Он настоящий победитель. Когда десять лет назад мы пришли в «ПСЖ», люди задавали вопросы, что произойдет с клубом. У нас большие амбиции, мы гордимся прогрессом. Ни для кого не секрет, что мы достигли соглашения по желанию обеих сторон, за что хочу поблагодарить Лео, его супругу, отца Хорхе и всех людей, которые сделали этот переход возможным. Этот игрок завоевал много титулов, а «ПСЖ» завоюет еще больше.

Месси — о переходе в «ПСЖ» и Париже:

— После стольких лет в «Барселоне» было трудно уходить. В Париже мне и моей семье комфортно. Прежде всего, я жду начала тренировок с командой. Благодарю руководство «ПСЖ за быстрый ход переговоров. Все прошло быстро и продуктивно, мы все достойно вышли из непростой ситуации. Я очень рад быть здесь, с нетерпением хочется выйти на поле. Когда именно начну играть, вопрос к тренерскому штабу. Мне хочется играть, хочется побеждать. Уверен, «ПСЖ» — это клуб, который может завоевать трофеи. Вот почему я перешел сюда. Для многих мой переезд в Париж был сюрпризом. Благодарю за теплый прием, мне будет комфортно играть в «ПСЖ».

Лионель Месси и Нассер Аль-Хелаифи. Фото Reuters

Аль-Хелаифи — о цели выиграть Лигу чемпионов:

— Мы намерены выигрывать все матчи и все турниры, такова цель. Начнем с лиги, в сентябре стартуем в Лиге чемпионов. Понятно, что нас будут считать фаворитами. Но нужно идти шаг за шагом.

Месси — о цели выиграть Лигу чемпионов:

— Это непросто, иногда у тебя может быть лучшая команда мира, но ты не выигрываешь Лигу чемпионов. Есть много деталей. В этом турнире участвуют лучшие команды, поэтому наша должна быть очень сплоченной. Нужна удача. В Лиге чемпионов не всегда побеждает самая сильная команда, результат непредсказуем. Все хотят победить, мы тоже. Я думаю, что команда уже готова. Были важные трансферы, что приближает команду к победе. Я пришел сюда, чтобы помочь, сделаю все, что в моих силах. Моя цель и мечта — снова выиграть Лигу чемпионов. И думаю, что Париж — лучшее место, чтобы это сделать.

Аль-Хелаифи — о звездном составе и финансовом «фэйр плей»:

— Мы знаем правила ФФП и всегда соблюдаем их. Прежде чем взять нового игрока, просчитываем и консультируемся, можем ли себе это позволить. Если подписываем Лео, то только потому, что можем это сделать. Появление Лео — большое событие для клуба, его переход со всех точек зрения очень выгоден и принесет прибыль. Это были невероятные три дня. Не буду раскрывать условия контракта и, надеюсь, Лео не попросит прибавку. Но мы сделали все в рамках правил

Лионель Месси. Фото AFP

Месси — о друге Неймаре и других игроках:

— Это просто какое-то безумие. Я буду выходить на поле вместе с лучшими в мире. Буду наслаждаться, очень этим воодушевлен. Конечно, в раздевалке у меня много друзей и знакомых. Если смотреть на состав, то видишь сильную команду, которая имеет много возможностей для достижения больших целей. Надеюсь, мы добьемся этого. Мы снова вместе — я, Неймар, Паредес, Ди Мария. И это было фактором. Конечно, Неймар сыграл важную роль в моем переходе.

Аль-Хелаифи — о будущем Мбаппе в Париже:

— Он игрок «ПСЖ». Кильян хочет побеждать. И он сам говорил, что хочет играть в сильной команде. Она у него есть, мы вряд ли можем сделать больше.

Месси — о расставании с «Барселоной»:

— Конечно, решение об уходе из «Барселоны» было непростым. Это мой дом, я играл там с детских лет. Перед отъездом говорил, что буду всегда благодарен болельщикам и клубу за всю любовь. Но они понимали, что я перейду в очень сильную команду. Я хочу побеждать. Не знаю, сыграем ли мы с «Барселоной». С одной стороны было бы приятно, но с другой будет очень странно играть в Барселоне в футболке другой команды.

Это уже не сон, а реальность. Месси вписывается в число символов Парижа. Вариант из промо «ПСЖ» — на место «Моны Лизы» в Лувре. Но пока аргентинца ждет «Парк де Пренс».