Трансфер Месси в «ПСЖ» скоро уволит Почеттино. Его должен сменить Зидан

Так считает корреспондент «СЭ»

Месси — официально в «ПСЖ», осталось дождаться объявления после медосмотра. Париж встречает нового героя, но для Маурисио Почеттино, главного тренера парижан, это грусть. Сейчас объясню почему.

Вообще второй такой же неподходящий тренер для «ПСЖ», как Почеттино, это Марсело Бьелса. А сам Поче, в общем, самый настоящий ученик школы безумного Марсело. Его повторение, но менее радикальное.

Суть в том, что им, «бьелсистам», не важно, сколько футболист выиграл, где играл и у кого тренировался. Лучше, если он ничего в жизни не выигрывал и нигде ничему не учился: каждый ученик Бьелсы в состоянии научить, объяснить и вывести на новый уровень, даже если обучаемый для всех абсолютно бесперспективен.

При этом они совершенно не умеют добиваться результата со звездами, потому что сложно заставить Неймара наворачивать километры, прессингуя защитника «Монпелье» в нужной зоне. Ней уже давно действует интуитивно, и вряд ли кто-то заставит его играть иначе. Но у меня есть пример поярче. Помните, как Бьелса свозил Аргентину с дюжиной ультразвезд на ЧМ-2002 и полутонной видеозаписей с играми соперников на VHS? Тогда «альбиселесте» не выползли даже из группы, потому что Марсело не смог заставить Батистуту играть в то, что он придумал. Вот и на Поче это сильно похоже.

Основа футбола Маурисио Почеттино: крепкая «физика» (титаническая предсезонка), тотальный прессинг, борьба на всех участках поля и игровая дисциплина. Именно из-за слабой дисциплины из состава вылетали Роуз и Алли (игроки сборной Англии). То есть конфликты случались, при том что «Тоттенхэм» не набирал глянцевых звезд, а идеальными игроками значились Кейн и Мусса Дембеле, которые набрали силу как раз при Поче: почти всегда находились в суперкрутой физической форме, топтали газон от и до, а главное — полностью выполняли установку. А что в «ПСЖ»?

Состав парижан — Диснейленд, парк аттракционов, где есть быстрые, прыгучие, крутые и вообще самые-самые в мире. Под них надо адаптировать игровую схему и привыкать самому. Но это единственное, чего Почеттино делать не умеет. Я уже писал, что его назначение в «ПСЖ» обречено. И только сейчас многие понимают почему. Его и выбрали во многом потому, что Маурисио капитанил в «ПСЖ» нулевых. Он был авторитетнейшим боссом центра обороны с кайфовой прической, но это уже не тот «ПСЖ», да и Маурисио давно подстригся.

Представьте себе, тройка атаки: Мбаппе, Неймар и теперь Месси. Ни один из них не будет дорабатывать назад и возвращать мяч. Месси уже давно в каком-то смысле мешал тренерам «Барселоны» выстраивать прессинг и оборонительную игру. Когда мяч у соперника, Лео чаще всего находится в статике, хотя, конечно, восполняет пробелы магической игрой в атаке. И все же в важных матчах интенсивный соперник может этим пользоваться, по сути, атакуя в формате 11 на 10. Думаю, не нужно вспоминать разгром на «Энфилде». Все и так помнят, как каталонцы сошли с ума от прессинга «Ливерпуля». И в «Барсе» особых было двое, а тут, в Париже, — трио, и все они обязаны одномоментно быть на поле. Иначе зачем это все?

Да, руководство «ПСЖ» прилюдно поддержало Почеттино и даже продлило с ним контракт, но это вообще ничего не значит. Тем более что Суперкубок Франции уже проигран обескровленному «Лиллю». Нужно признать, что шансы Почеттино адаптироваться равны нулю. С Неймаром и Мбаппе, возможно, он бы еще справился, но Месси оказывается критической массой для тотального футбола Маурисио.

Место Почеттино — на севере Лондона. Там ему можно почти все. А между тем мистер Дэниэл Леви продолжает чудить. И после звездного, но бесполезного Маура назначает в «Тоттенхэм» Нуну Сантуша, бывшего динамовца и обладателя восхитительной бороды. Зачем — никто не понимает.

Все идет к тому, что уже в этом сезоне Поче уйдет из Парижа, а Нуну — из «Тоттенхэма». И тогда, возможно, все сложится правильно. В таком случае даже Кейн может остаться, если, конечно, этим летом не рванет за трофеями в «Сити».

Ну а для Месси и его новой компании есть только один идеальный тренер. Он француз, обладает безупречным авторитетом среди футбольных селебрити и выиграл столько кубков ЛЧ, что хватит на несколько коучей. А еще он по-парижски стильный, и зовут его Зинедин Зидан.

Ну а Месси Почеттино, сам того не желая, очень скоро уволит. Сомнений лично у меня нет никаких.