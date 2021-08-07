Увидеть Париж и победить. Месси едет в «ПСЖ» выигрывать Лигу чемпионов с Неймаром и Рамосом

Парижский суперклуб готов подписать оставшегося без работы великого аргентинца.

Минус Манчестер

Изначально было понятно, что реальных претендентов на Лионеля Месси можно пересчитать по пальцам одной руки. Самый невероятный сценарий, согласно которому аргентинец останется в «Барселоне», категорически исключил на пятничной пресс-конференции президент каталонцев Жоан Лапора.

Столь же стремительно выбыл из игры и «Манчестер Сити», уже потративший более ста миллионов евро на покупку у «Астон Виллы» Джека Грилиша. Кажется, эта сделка окончательно отменила еще один мега-трансфер, ведь рвущийся на волю из «Тоттенхэма» Харри Кейн обратился к болельщикам «шпор» и сообщил, что возвращается к тренировкам с командой.

«Мы потратили на Грилиша 40 миллионов фунтов: заработали 60 миллионов, а потом потратили 100 на Джека. Грилиш будет играть под номером 10, к тому же мы были убеждены, что Месси останется в «Барселоне». Прямо сейчас мы абсолютно не думаем о Месси. Все выглядело так, что он уже договорился с «Барселоной», поэтому вчерашние новости стали сюрпризом для всех. Я думаю, сегодня Жоан Лапорта высказался достаточно ясно. Я не говорил ни с ним, ни с самим Месси, но оба хотели, чтобы их сотрудничество продолжилось. Все, что я могу сказать, — это поблагодарить Лионеля за то, что тот помогал «Барселоне» доминировать. Желаю ему всего наилучшего в будущем», — поставил точку в так и не начавшейся саге главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола.

Неймар и «десятка»

Промелькнули сообщения о фантастическом предложении от катарского «Аль-Садд» на 1 миллиард евро за три гола. Это тот самый клуб, который тренирует бывший партнер Месси по «Барсе» — легендарный Хави. Была информация даже о встрече с представителями Лео владельца «Челси» Романа Абрамовича, только ближе к реальности не это, а переезд на «Стэмфорд Бридж» Ромелу Лукаку.

Ну а самый активный игрок в лице «ПСЖ» был очевиден как в силу возможностей парижского клуба, так и по причине того, что французы давно пытались заполучить Месси. Серхио Рамос даже говорил президенту «Реала» Флорентино Пересу, как в момент его переговоров «ПСЖ» обещал строить новый проект вокруг него и на тот момент капитана «Барселоны». Кроме того, Лео настойчиво зазывали в Париж старые друзья — Неймар и Анхель Ди Мария.

Так что катарские владельцы вступили в большую игру едва ли не в тот момент, когда на сайте «Барсы» появилась новость об уходе великой «десятки». Причем «ПСЖ» хочет решить все вопросы очень быстро и постараться закрыть сделку уже на выходных. Согласно информации L'Equipe речь идет о трехлетнем соглашении с годовым окладом в 40 миллионов евро. Или даже все 50, если верить информации итальянского журналиста Николы Скиры. В лбом случае это больше 30 миллионов, которые по условиям нового договора получает Неймар.

С бразильцем, кстати, связана противоречивая информация. Как утверждает RMC Sport, ради друга Лео он даже готов расстаться с десятыми номером. В свою очередь Telefoot заявляет о том, что на жертвы Неймару идти не придется, а Месси, который уже дал согласие на переход, будет выходить на поле с номером 19 на спине. Подробности узнаем совсем скоро, зато многие с уверенностью говорят, что бразилец активно общался с Месси в последние сутки и уговаривал его принять предложение «ПСЖ».

Мбаппе останется. Погба не будет

Впрочем, чем-то жертвовать «ПСЖ» все-таки придется, потому что правила ФФП никто не отменял. И самый очевидный вариант — отказ от попыток купить в «МЮ» Поля Погба. А вот насчет будущего Кильяна Мбаппе появляются взаимоисключающие новости. По одной версии приход Месси повышает шансы на то, что французский вундеркинд все же подпишет новый контракт с парижанами. По другой — Мбаппе, вопреки обещанию отыграть последний год нынешнего соглашения в Париже, настроен в течение ближайших недель сменить команду.

Тут, правда, нужно сделать поправку на то, что источник данной информации — Twitter журналист Diario AS Андреса Онурбии Рамоса. А это все-таки Мадрид с его мечтами о переходе Мбаппе. В том же AS, например, в пятницу были новости, что ла лига на самом деле дала добро на регистрацию контракта Месси, но «Барселона» за 48 часов резко изменила свою позицию в связи с финансовой ситуацией. Это было бы похоже на правду, если бы слово взял президент лиги Хавьер Тебас, на которого после заявления каталонского клуба обрушился гнев фанатов сине-гранатовых. Только он, никогда не избегая комментариев на самые жесткие темы, молчит.

Зато высказался по всем темам главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино, рассмеявшийся в ответ на вопрос журналистов. «Подписание Месси означает уход Мбаппе? Нет, — заявил аргентинский специалист. — Что касается Месси, то мы все видели, что вчера случилось. Но я не скажу ничего, кроме того, что мы сконцентрированы на старте сезона и на матче с «Труа». Но в то же время наш спортивный директор и президент работают над тем, чтобы команда становилась сильнее во всех направлениях».

Детали же в своем Twitter уточнил журналист RMC Sport Мохамед Буфаси. По его данным отец звезды Хорхе Месси встретится с представителями парижан, и речь все же идет не о трехлетнем контракте, а о сделке по схеме «2+1». Такие же данные дает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Надо заметить, что данные условия сопоставимы с так и не подписанным Месси контрактом с «Барселоной», где была опция разрыва в 2023 году. Далее в планах Лео значились либо отъезд в МЛС, либо воплощение мечты завершить карьеру в родном «Ньюэллс Олд Бойз». Но это будет потом, а впереди — Париж, увидев который Месси просто обязан выиграть еще одну Лигу чемпионов в компании Неймара, Мбаппе, Ди Марии, Доннаруммы, Рамоса и Вайналдума. Другой сценарий с таким созвездием просто невозможен.

Один несчастный Агуэро, которому обещали возможность сыграть с закадычным другом, грустит в «Барселоне», а его юристы изучают возможность разрыва контракта. И, кажется, сине-гранатовые с их проблемами этому только обрадуются. Они затягивают пояса, тогда как Париж ради мечты о заветном «ушастом» кубке поставил все на Месси.