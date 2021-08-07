Увидеть Париж и победить. Месси едет в «ПСЖ» выигрывать Лигу чемпионов с Неймаром и Рамосом
Минус Манчестер
Изначально было понятно, что реальных претендентов на Лионеля Месси можно пересчитать по пальцам одной руки. Самый невероятный сценарий, согласно которому аргентинец останется в «Барселоне», категорически исключил на пятничной пресс-конференции президент каталонцев Жоан Лапора.
Столь же стремительно выбыл из игры и «Манчестер Сити», уже потративший более ста миллионов евро на покупку у «Астон Виллы» Джека Грилиша. Кажется, эта сделка окончательно отменила еще один мега-трансфер, ведь рвущийся на волю из «Тоттенхэма» Харри Кейн обратился к болельщикам «шпор» и сообщил, что возвращается к тренировкам с командой.
«Мы потратили на Грилиша 40 миллионов фунтов: заработали 60 миллионов, а потом потратили 100 на Джека. Грилиш будет играть под номером 10, к тому же мы были убеждены, что Месси останется в «Барселоне». Прямо сейчас мы абсолютно не думаем о Месси. Все выглядело так, что он уже договорился с «Барселоной», поэтому вчерашние новости стали сюрпризом для всех. Я думаю, сегодня Жоан Лапорта высказался достаточно ясно. Я не говорил ни с ним, ни с самим Месси, но оба хотели, чтобы их сотрудничество продолжилось. Все, что я могу сказать, — это поблагодарить Лионеля за то, что тот помогал «Барселоне» доминировать. Желаю ему всего наилучшего в будущем», — поставил точку в так и не начавшейся саге главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола.
Неймар и «десятка»
Промелькнули сообщения о фантастическом предложении от катарского «Аль-Садд» на 1 миллиард евро за три гола. Это тот самый клуб, который тренирует бывший партнер Месси по «Барсе» — легендарный Хави. Была информация даже о встрече с представителями Лео владельца «Челси» Романа Абрамовича, только ближе к реальности не это, а переезд на «Стэмфорд Бридж» Ромелу Лукаку.
Ну а самый активный игрок в лице «ПСЖ» был очевиден как в силу возможностей парижского клуба, так и по причине того, что французы давно пытались заполучить Месси. Серхио Рамос даже говорил президенту «Реала» Флорентино Пересу, как в момент его переговоров «ПСЖ» обещал строить новый проект вокруг него и на тот момент капитана «Барселоны». Кроме того, Лео настойчиво зазывали в Париж старые друзья — Неймар и Анхель Ди Мария.
Так что катарские владельцы вступили в большую игру едва ли не в тот момент, когда на сайте «Барсы» появилась новость об уходе великой «десятки». Причем «ПСЖ» хочет решить все вопросы очень быстро и постараться закрыть сделку уже на выходных. Согласно информации L'Equipe речь идет о трехлетнем соглашении с годовым окладом в 40 миллионов евро. Или даже все 50, если верить информации итальянского журналиста Николы Скиры. В лбом случае это больше 30 миллионов, которые по условиям нового договора получает Неймар.
С бразильцем, кстати, связана противоречивая информация. Как утверждает RMC Sport, ради друга Лео он даже готов расстаться с десятыми номером. В свою очередь Telefoot заявляет о том, что на жертвы Неймару идти не придется, а Месси, который уже дал согласие на переход, будет выходить на поле с номером 19 на спине. Подробности узнаем совсем скоро, зато многие с уверенностью говорят, что бразилец активно общался с Месси в последние сутки и уговаривал его принять предложение «ПСЖ».
Мбаппе останется. Погба не будет
Впрочем, чем-то жертвовать «ПСЖ» все-таки придется, потому что правила ФФП никто не отменял. И самый очевидный вариант — отказ от попыток купить в «МЮ» Поля Погба. А вот насчет будущего Кильяна Мбаппе появляются взаимоисключающие новости. По одной версии приход Месси повышает шансы на то, что французский вундеркинд все же подпишет новый контракт с парижанами. По другой — Мбаппе, вопреки обещанию отыграть последний год нынешнего соглашения в Париже, настроен в течение ближайших недель сменить команду.
Тут, правда, нужно сделать поправку на то, что источник данной информации — Twitter журналист Diario AS Андреса Онурбии Рамоса. А это все-таки Мадрид с его мечтами о переходе Мбаппе. В том же AS, например, в пятницу были новости, что ла лига на самом деле дала добро на регистрацию контракта Месси, но «Барселона» за 48 часов резко изменила свою позицию в связи с финансовой ситуацией. Это было бы похоже на правду, если бы слово взял президент лиги Хавьер Тебас, на которого после заявления каталонского клуба обрушился гнев фанатов сине-гранатовых. Только он, никогда не избегая комментариев на самые жесткие темы, молчит.
Зато высказался по всем темам главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино, рассмеявшийся в ответ на вопрос журналистов. «Подписание Месси означает уход Мбаппе? Нет, — заявил аргентинский специалист. — Что касается Месси, то мы все видели, что вчера случилось. Но я не скажу ничего, кроме того, что мы сконцентрированы на старте сезона и на матче с «Труа». Но в то же время наш спортивный директор и президент работают над тем, чтобы команда становилась сильнее во всех направлениях».
Детали же в своем Twitter уточнил журналист RMC Sport Мохамед Буфаси. По его данным отец звезды Хорхе Месси встретится с представителями парижан, и речь все же идет не о трехлетнем контракте, а о сделке по схеме «2+1». Такие же данные дает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Надо заметить, что данные условия сопоставимы с так и не подписанным Месси контрактом с «Барселоной», где была опция разрыва в 2023 году. Далее в планах Лео значились либо отъезд в МЛС, либо воплощение мечты завершить карьеру в родном «Ньюэллс Олд Бойз». Но это будет потом, а впереди — Париж, увидев который Месси просто обязан выиграть еще одну Лигу чемпионов в компании Неймара, Мбаппе, Ди Марии, Доннаруммы, Рамоса и Вайналдума. Другой сценарий с таким созвездием просто невозможен.
Один несчастный Агуэро, которому обещали возможность сыграть с закадычным другом, грустит в «Барселоне», а его юристы изучают возможность разрыва контракта. И, кажется, сине-гранатовые с их проблемами этому только обрадуются. Они затягивают пояса, тогда как Париж ради мечты о заветном «ушастом» кубке поставил все на Месси.
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