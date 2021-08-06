Лапорта выбирал между Месси и Суперлигой? Лео стал пешкой в большой игре

Руководство сине-гранатовых объяснило причины расставания с Месси, но есть версия, что не все так однозначно.

Новая эра «Барсы»

Состоявшаяся на «Камп Ноу» в пятницу пресс-конференция президента «Барселоны» Жоана Лапорты убила последние надежды на то, что ситуация с Лионелем Месси может развернуться на 180 градусов. Ниже — ключевые цитаты из выступления руководителя каталонского клуба.

— Финансовые показатели и убытки оказались хуже ожиданий. Наша зарплатная масса не оставляет иного выхода. Финансовый фейр-плей тоже блокирует нас. Я не могу принять решение, которое разрушит клуб. Мы не можем зарегистрировать контракт Лео Месси, который был согласован, из-за правил финансового фейр-плей. К сожалению, мы получили наследство, по которому у нас нет маржи при нынешней ситуации с зарплатой.

— Хочу поблагодарить лагерь Лео и всех людей, участвовавших в переговорах. К сожалению, из-за правил ла лиги мы не можем продолжить сотрудничество. Мне грустно, но мы сделали все, чтобы оставить Лео, и он был готов остаться в «Барселоне», все было согласовано. Новая эра начинается сейчас без Лионеля Месси, мы будем благодарны Лео.

— Есть ли шансы изменить ситуацию и переподписать Месси? Я не хочу давать ложных надежд. У нас был крайний срок, потому что скоро стартует ла лига. Теперь Месси может рассмотреть другие варианты. Мы договорились подписать пятилетний контракт, но выплатили бы ему двухлетнюю зарплату. Лео согласился с контрактом, он был принят. Мы были убеждены, что это хорошее соглашение для финансового фейр-плей, но оно не было разрешено ла лигой. Переговоры с Месси завершены.

— Мы каждый день разговаривали по телефону с ла лигой, и мы думали, что они готовы принять контракт Месси. Так что мы должны смотреть на реальность, и мы не можем продолжать контракт с Месси, мы не можем подвергать «Барсу» риску.

— Мы не можем давать фальшивые надежды нашим фанатам. Надо двигаться дальше. Футбольный клуб «Барселона» превыше всего. Мы не можем жить мечтами. Я люблю мечтать, но мы должны говорить о реальности.

— Мы пожали руки с Лео Месси. Новый контракт был готов. Заработная плата за два года, но выплата до 2026 года. Все было согласовано на сто процентов, и вчера должно было состояться подписание. Но потом пришли правила ла лиги. То, что я вчера сказал Хорхе Месси, — это холодный душ.

— Лео несчастлив. Он хотел остаться в «Барселоне», как мы хотели, чтобы Месси оставался здесь. Но сейчас мы не можем изменить реальность, и я желаю Лео всего наилучшего, куда бы он ни пошел.

— Месси переходит в «ПСЖ», и хотел бы я видеть его там? Я бы хотел увидеть Месси в «Барсе». Спросите его, я не знаю о «ПСЖ», но у него наверняка есть варианты. У Лео были другие предложения, но он хотел остаться, даже если наше предложение было хуже с финансовой точки зрения. Поверьте, он не создавал никаких проблем — он приложил много финансовых усилий, чтобы остаться здесь, и контракт был согласован.

— Я разговаривал с Хорхе Месси и Лео в последние часы... у нас нет шансов продолжить сотрудничество. Мы не можем пройти из-за финансовых правил, очень грустно, но это все. Новая эра.

Война за миллиарды

Если коротко, то все было хорошо, однако наследие прежней администрации во главе с Жозепом Бартомеу тянет клуб на дно, а коварные правила ФФП и злая ла лига убили все надежды и мечты. Тем более клуб ожидает, что его убытки по итогам прошлого сезона составят 487 миллионов евро. Но все это — версия сине-гранатовых и персонально Лапорты, тогда как в испанских СМИ, включая близкие к сине-гранатовым издания, есть и другие версии.

Например, Sport еще в четверг вечером сообщил, что Месси в шоке от решения клуба поставить точку в переговорах и обижен на «Барсу». Потом появились инсайды от Diario Sport, согласно которым Лео готов был еще больше сократить свою зарплату. Клубу дали время на размышление, но через несколько часов представителей аргентинца известили о том, что решить проблемы с лимитом зарплат не представляется возможным.

Вот здесь и начинается самое интересное, ведь накануне возвращения Месси в столицу Каталонии ла лига объявила о принципиальном соглашении с инвестиционным фондом CVC Capital Partners по продаже 10 процентов новой компании, которая будет отвечать за работу со спонсорами, цифровые и аудиовизуальные права. Подписание договора означает оперативное вливание в испанский футбол 2,7 миллиарда евро. А так как дележка пирога подразумевает заслуги клубов за последние семь лет, на долю «Барселоны» причитались 253 миллиона. По 15 процентов от этой суммы — 38 миллионов — можно направить на погашение долговых обязательств, а также на трансферы и зарплаты, что автоматически приведет к повышению потолка.

Это представлялось как спасение «Барсы», но в Испании уверяют, что каталонцы вели свою игру. Если «Реал» сразу выразил недовольство сделкой и пригрозил лиге судом, то сине-гранатовые отмалчивались до последнего, а потом все же выпустили аналогичное заявление уже после «Королевского клуба». Но если сливочные напирали на то, что все решалось за их спиной, так как представителя мадридцев нет в исполнительном комитете ла лиги, то «Барса» была в курсе переговоров, Лапорта несколько раз встречался с президентом ла лиги Хавьером Тебасом, а генеральный директор сине-гранатовых Ферран Ревертер был вовлечен в процесс, и на словах все были «за».

В соглашении c CVC действительно есть вызывающие вопросы моменты. Например, продажа части прав сразу на 50 лет, что в динамично меняющемся мире выглядит утопией. Или неясные до конца суммы, на которые будет претендовать являющийся миноритарным акционером пока не созданной компании фонд. Сначала речь шла о том, что CVC будет получать 10 процентов доходов лиги, за исключением телеконтракта, который полностью отходит клубам.

Теперь «Реал» назвал вдвое большие цифры и сделал акцент на том, что без тендера сделка неконкурентна. Правда, бунт двух грандов можно подавить, ведь для утверждения на генеральной ассамблее 42 клубами ла лиги не требуется стопроцентное одобрение, и для абсолютного большинства деньги инвесторов — спасение. И речь не только о бедных: за единогласное одобрение сделки с CVC проголосовали 14 входящих в исполком клубов, включая третьего кита испанского футбола — «Атлетико».

Всем хорошо, а «Барсе» с «Реалом» плохо, потому что новое партнерство фактически привязывает клубы к национальному чемпионату и ставит крест на планах по созданию Суперлиги. Не случайно же год назад сделку CVC с итальянской серией А активно разваливал президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Сейчас в Испании тем же заняты Лапорта и Флорентино Перес. И хотя инвестфонд считает, что ла лига может сравняться в доходности с АПЛ, грандам этого мало.

Они по-прежнему считают, что Суперлига жива. Поэтому на фоне войны с ла лигой и CVC совсем иначе воспринимается фраза известного инсайдера телеканала TNT Марселу Бехлера, который написал, что Тебас дал Лапорте выбор: «контракт Месси и отказ от Суперлиги» или «Суперлига, но без Месси». Если эта версия верна, то превыше всего не только «Барса», но и огромные деньги, а Лео при таком раскладе — просто пешка в большой игре.