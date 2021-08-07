У «Монако» внеплановая ничья на старте. Головина и Бен Йеддера берегли на Лигу чемпионов

Монегаски стартовали в чемпионате Франции ничьей с «Нантом».

То, что открывший сезон голевым пасом в Праге Александр Головин начал игру с едва спасшимся весной от вылета «Нантом» на скамейке запасных, было ожидаемо. Те, кто в связи с участием в Евро-2020 присоединился к команде уже после начала предсезонки и в связи с этим форсировал подготовку, сейчас получают дозированные нагрузки. Тем более, с учетом практически гарантированного выхода в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов «Монако» предстоит провести в августе сразу восемь матчей, поэтому ротация неизбежна.

Лига 1 стартовала вот с такого эпичного момента ?



«Нант» сделал царский подарок для новичка «Монако» Боадю. Но нападающий не воспользовался им ? pic.twitter.com/aE0lGEEjlc — Матч ТВ (@MatchTV) August 6, 2021

«Мы хотим много играть на поле сами, а не просто смотреть игры, сидя на диване у телевизора», — философски заметил главный тренер монегасков Нико Ковач, и по сравнению с победным матчем против пражской «Спарты» поменял сразу трех игроков. Вместе с Головиным на скамейке запасных расположились завсегдатаи стартового состава Бен Йеддер и Фофана, а наконец-то вернувшиеся на трибуны стадиона «Луи II» болельщики увидели премьеру двух новичков — Жеана Лукаса и Боаду.

И 20-летний голландец вполне мог отметиться быстрым голом, получив подарок от соперника в виде авантюрной передачи в направлении собственных ворот, однако, пробросив мяч мимо голкипера, с острого угла не попал в створ. Хотя ему точно было проще, чем автору первого гола чемпионата Франции-2021/22 Желсону Мартиншу. Португалец выбросился на классный кросс Кайю Энрике и, поймав мяч в воздухе, носком бутсы переперавил его в сетку.

? Fingers crossed for more of these scenes second half !#ASMFCN 1??-1?? pic.twitter.com/WSmu8gUAcu — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 6, 2021

Все получилось легко и изящно, а перевес «Монако» был столь ощутимым, что в какой-то момент уверенность переросла в самоуверенность. А молодость центральных защитников красно-белых — Дисаси и Бадиашиля — снова дала о себе знать. Оба не лучшим образом сыграли при подаче углового, и их коллега по амплуа Кастеллетто обеспечил равенство в счете по итогам первого тайма. И это была вторая удача «канареек», так как незадолго до гола арбитр не удалил грубо сыгравшего Бласа.

В итоге то, что казалось простым, вдруг стало сложным, а владение мячом выше отметки 70 процентов у «Монако» получалось стерильным. К 59-й минуте, когда на поле синхронно появились Бен Йеддер и Головин, в активе хозяев значилось одно единственное попадание в створ ворот. А «Нант» перекрыл сопернику кислород, в полном составе играя на своей половине поля.

Начал российский полузащитник с неудачной подачи со «стандарта». Потом пошел в дриблинг и заставил сбить себя с ног, но Бен Йеддер со штрафного не попал в створ. Что касается схемы, то «Монако» перешел с 4-4-2 на 4-2-3-1, где Головину была отведена гибридная роль «десятки» и действовавшего в оттяжке форварда. Он мог оказаться на одной линии с Бен Йеддером или опуститься в центр для начала атаки.

Toute la grande famille de l'@AS_Monaco s'est reunie pour rendre un hommage vibrant ? notre regrett? Pr?sident. Merci aux @ULTRASMONACO94 et ? Mr Rybolovlev qui nous ont accompagn? dans ces moments difficiles #DagheMunegu #Partouttoujours #ASMFCN pic.twitter.com/qaXoeHp1Ur — Club des Supporters de l'A.S.Monaco (@CSMonaco) August 6, 2021

Ковач сделал все пять замен, снова поменяв расстановку и проведя финальный отрезок в три центральных защитника. Раскачать оборону «Нанта» получалось с трудом, но 89-я минута могла стать счастливой для монегасков. А Головин, уступив право исполнить угловой Сидибе, в итоге создал самый опасный момент. Подобрал мяч около угла штрафной, и непонятно, как после подачи нашего легионера не забил Тшуамени. До ворот было несколько метров, но удар на себя принял нападающий гостей Эмон, а вторая попытка завершилась промахом.

В общем, все, как говорил Ковач: удержать уровень прошлого сезона будет сложнее, чем подняться на него. А еще теперь есть еврокубки, и в ответной игре со «Спартой» у «Монако» будет уже другой состав, где ждем появления Головина. В пятницу стать идеальным джокером, как не раз в первом полугодии, у него не получилось.