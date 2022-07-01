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«ПСЖ» хочет продать Месси и Неймара. Нападающие не вписываются в новую стратегию клуба

«ПСЖ» хочет продать Месси и Неймара
Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет продать нападающих Лионеля Месси и Неймара, сообщает COPE.

По информации источника, 35-летний аргентинец и 30-летний бразилец не вписываются в новую стратегию парижского клуба.

Отмечается, что план нового тренера парижан Кристофа Гальтье и фактического спортивного директора клуба Луиша Кампуша заключается в том, чтобы построить более конкурентоспособную команду с меньшим количеством звезд.

При этом красно-синие хотят как можно скорее продать Месси и Неймара, но осознают, что это будет сложно сделать.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/futbol-internacional/noticias/psg-quiere-fuera-messi-neymar-menos-cromos-futbolistas-mas-competitivos-20220701_2174240
Лионель Месси
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