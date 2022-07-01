«ПСЖ» хочет продать Месси и Неймара. Нападающие не вписываются в новую стратегию клуба

«ПСЖ» хочет продать нападающих Лионеля Месси и Неймара, сообщает COPE.

По информации источника, 35-летний аргентинец и 30-летний бразилец не вписываются в новую стратегию парижского клуба.

Отмечается, что план нового тренера парижан Кристофа Гальтье и фактического спортивного директора клуба Луиша Кампуша заключается в том, чтобы построить более конкурентоспособную команду с меньшим количеством звезд.

При этом красно-синие хотят как можно скорее продать Месси и Неймара, но осознают, что это будет сложно сделать.