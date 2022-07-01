«Лилль» подписал контракт с полузащитником Жона Мартеном

«Лилль» подписал контракт с французским полузащитником Жона Мартеном, информирует пресс-служба французского клуба.

32-летний француз выступал за «Ренн» с осени 2019 года. По окончании прошедшего сезона полузащитник покинул клуб в связи с истечением срока контракта и заключил соглашение с «Лиллем» в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне Мартен провел 35 матчей за «Ренн» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.