«Лилль» подписал контракт с полузащитником Жона Мартеном
«Лилль» подписал контракт с французским полузащитником Жона Мартеном, информирует пресс-служба французского клуба.
32-летний француз выступал за «Ренн» с осени 2019 года. По окончании прошедшего сезона полузащитник покинул клуб в связи с истечением срока контракта и заключил соглашение с «Лиллем» в качестве свободного агента.
В прошедшем сезоне Мартен провел 35 матчей за «Ренн» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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