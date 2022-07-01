Фанат набил себе необычную татуировку с изображением Месси

Болельщик игрока «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси набил себе необычную татуировку с изображением футболиста.

На ноге фаната изображен Месси, отдыхающий на море с напитком. Видимо, тату-мастер иначе интерпретировал фото аргентинца и сделал туту, больше напоминающую шарж.

Татуировка с изображением Месси. Соцсети

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На счету Неймара 13 голов и 8 передач в 28 встречах.

Аргентинец перешел в парижский клуб 10 августа 2021 года из «Барселоны». Неймар также перешел в стан красно-синих из каталонского клуба 3 августа 2017-го. В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.