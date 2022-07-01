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Сегодня, 21:52

Фанат набил себе необычную татуировку с изображением Месси

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татуировка с изображением Месси.
Фото Соцсети
Татуировка с изображением Месси.
Фото Соцсети
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Болельщик игрока «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси набил себе необычную татуировку с изображением футболиста.

На ноге фаната изображен Месси, отдыхающий на море с напитком. Видимо, тату-мастер иначе интерпретировал фото аргентинца и сделал туту, больше напоминающую шарж.

Татуировка с изображением Месси. Фото Соцсети
Татуировка с изображением Месси.
Соцсети

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На счету Неймара 13 голов и 8 передач в 28 встречах.

Аргентинец перешел в парижский клуб 10 августа 2021 года из «Барселоны». Неймар также перешел в стан красно-синих из каталонского клуба 3 августа 2017-го. В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.

Лионель Месси
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