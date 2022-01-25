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Сегодня, 14:47

Мбаппе примет решение о своем будущем после 1/8 финала Лиги чемпионов

Мбаппе сообщит «Реалу» и «ПСЖ» о решении по будущему после 1/8 финала Лиги Чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не сообщил парижскому клубу и «Реалу» о решении по своему будущему, сообщает Get French Football News.

По информации источника, 23-летний француз сообщит «ПСЖ» и «Реалу» о своем решении после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча 1/8 финала между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже, ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 19 мячей и отдал 13 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 160 миллионов евро.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/kylian-mbappe-to-wait-for-after-psgs-champions-league-tie-with-real-madrid-to-decide-on-future/
Килиан Мбаппе
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 21 7 8 6 28-28 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
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38 тур
19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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