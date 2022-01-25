Мбаппе примет решение о своем будущем после 1/8 финала Лиги чемпионов

Мбаппе сообщит «Реалу» и «ПСЖ» о решении по будущему после 1/8 финала Лиги Чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не сообщил парижскому клубу и «Реалу» о решении по своему будущему, сообщает Get French Football News.

По информации источника, 23-летний француз сообщит «ПСЖ» и «Реалу» о своем решении после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча 1/8 финала между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже, ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 19 мячей и отдал 13 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 160 миллионов евро.