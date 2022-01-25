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Сегодня, 08:37

Арсен Венгер высказался о будущем Мбаппе в «ПСЖ»

Венгер считает, что «ПСЖ» может легко потерять Мбаппе
Виктория Кравченко

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что думает о будущем форварда Килиана Мбаппе в «ПСЖ». Соглашение француза с парижанами истекает летом 2022 года.

«Время играет против «ПСЖ». Если вы оказались в такой ситуации, то чем дальше, тем сложнее договориться о сделке. Знаю это по своему опыту.

Я ждал продления полтора года, но этого не произошло. Он важнейший игрок, но сейчас он может свободно договариваться с другими командами», — цитирует Венгера Canal+.

Специалист считает, что «ПСЖ» допустил ошибку, отказав «Реалу», который предлагал 180 миллионов евро за трансфер Мбаппе.

18 января появилась информация, что «ПСЖ» ведет активные переговоры о продлении контракта с Мбаппе. В текущем сезоне 23-летний француз провел 19 матчей за команду в чемпионате Франции, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

 
Источник: https://www.alfredopedulla.com/wenger-per-il-rinnovo-di-mbappe-il-tempo-sta-giocando-contro-il-psg-piu-si-va-avanti-e-piu-sara-difficile-trovare-un-accordo/
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Арсен Венгер
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2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 21 7 8 6 28-28 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
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 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
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 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
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 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
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19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
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Ренн – Монпелье
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21.11 15:00
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 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
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21.11 22:45
Лион – Марсель
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