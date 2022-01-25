Арсен Венгер высказался о будущем Мбаппе в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что думает о будущем форварда Килиана Мбаппе в «ПСЖ». Соглашение француза с парижанами истекает летом 2022 года.

«Время играет против «ПСЖ». Если вы оказались в такой ситуации, то чем дальше, тем сложнее договориться о сделке. Знаю это по своему опыту.

Я ждал продления полтора года, но этого не произошло. Он важнейший игрок, но сейчас он может свободно договариваться с другими командами», — цитирует Венгера Canal+.

Специалист считает, что «ПСЖ» допустил ошибку, отказав «Реалу», который предлагал 180 миллионов евро за трансфер Мбаппе.

18 января появилась информация, что «ПСЖ» ведет активные переговоры о продлении контракта с Мбаппе. В текущем сезоне 23-летний француз провел 19 матчей за команду в чемпионате Франции, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.