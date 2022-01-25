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Сегодня, 16:36

Вайналдум заинтересован в переходе в «Арсенал»

Полузащитник «ПСЖ» может перейти в «Арсенал»
Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вайналдум намерен вернуться в чемпионат Англии, утверждает ESPN.

Интерес к футболисту проявляет лондонский «Арсенал». Сам Вайналдум также заинтересован в переходе, так как его не устраивает положение в парижском клубе.

В текущем сезоне Вайналдум провел 18 матчей за «ПСЖ» в лиге 1, 9 из которых начинал в стартовом составе. Футболист отметился одним голом, а также отдал две голевые передачи.

Напомним, что голландец летом подписал контракт с «ПСЖ» на правах свободного агента. До этого он выступал за «Ливерпуль».

Джорджиньо Вайналдум
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
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 Анже 21 7 8 6 28-28 29
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 Брест 22 7 7 8 28-33 28
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 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
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 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
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Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
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Виссам Бен-Йеддер

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ПСЖ

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Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Монпелье

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