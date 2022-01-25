Вайналдум заинтересован в переходе в «Арсенал»

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вайналдум намерен вернуться в чемпионат Англии, утверждает ESPN.

Интерес к футболисту проявляет лондонский «Арсенал». Сам Вайналдум также заинтересован в переходе, так как его не устраивает положение в парижском клубе.

В текущем сезоне Вайналдум провел 18 матчей за «ПСЖ» в лиге 1, 9 из которых начинал в стартовом составе. Футболист отметился одним голом, а также отдал две голевые передачи.

Напомним, что голландец летом подписал контракт с «ПСЖ» на правах свободного агента. До этого он выступал за «Ливерпуль».