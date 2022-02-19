Депардье: «Фергюсон бы сказал: «Дайте мне 10 деревянных брусков и Мбаппе, и я выиграю Лигу чемпионов»

Французский актер Жерар Депардье обратился к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Я верю в тебя, мой Килиан, — приводит слова Депардье Get French Football News. — Однажды я встретил сэра Алекса Фергюсона, который сказал кое-что чудесное о Лиге чемпионов и Зинедине Зидане. Он сказал: «Дайте мне 10 деревянных брусков и Зидана, и я выиграю Лигу чемпионов». Представь, что было бы, если бы я снова его встретил! Фергюсон бы сказал: «Дайте мне 10 деревянных брусков и Мбаппе, и я выиграю Лигу чемпионов». Думаю, ты выиграешь ее в любом случае. Есть куча критиков, которые говорят, что ты высокомерен. Это болельщики «ПСЖ». Но ты не такой. Они — деревянные бруски Фергюсона».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 32 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.