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Сегодня, 16:45

Депардье: «Фергюсон бы сказал: «Дайте мне 10 деревянных брусков и Мбаппе, и я выиграю Лигу чемпионов»

Жерар Депардье сравнил Килиана Мбаппе с Зинедином Зиданом
Карен Саркисян
Корреспондент

Французский актер Жерар Депардье обратился к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Я верю в тебя, мой Килиан, — приводит слова Депардье Get French Football News. — Однажды я встретил сэра Алекса Фергюсона, который сказал кое-что чудесное о Лиге чемпионов и Зинедине Зидане. Он сказал: «Дайте мне 10 деревянных брусков и Зидана, и я выиграю Лигу чемпионов». Представь, что было бы, если бы я снова его встретил! Фергюсон бы сказал: «Дайте мне 10 деревянных брусков и Мбаппе, и я выиграю Лигу чемпионов». Думаю, ты выиграешь ее в любом случае. Есть куча критиков, которые говорят, что ты высокомерен. Это болельщики «ПСЖ». Но ты не такой. Они — деревянные бруски Фергюсона».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 32 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Интерес к 23-летнему французу проявляет «Реал». Президент мадридского клуба Флорнетино Перес после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1) показал большой палец на выкрики болельщиков с просьбой подписать нападающего парижан.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
10
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
19
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 23:00
Лилль – Метц
 0 : 0
19.02 19:00
Ланс – Лион
 - : -
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
20.02 15:00
Ницца – Анже
 - : -
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
20.02 17:00
Реймс – Брест
 - : -
20.02 17:00
Ренн – Труа
 - : -
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
20.02 19:05
Бордо – Монако
 - : -
20.02 22:45
Марсель – Клермон Фут
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 19 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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