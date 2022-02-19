Мэр Парижа: «Я хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ». Килиан дает надежду нашей молодежи»

Мэр Парижа Анн Идальго выразила надежду, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе останется в парижском клубе.

«Я хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ», — приводит слова Идальго Get French Football News со ссылкой на Chez Jordan. — Помимо футбола и результатов, Килиан очень важен и полезен тем, что дает надежду нашей молодежи. Мы очень любим Мбаппе. Скажите ему, что он является огромным примером для большого числа молодых людей во Франции и в Париже».

В нынешнем сезоне 23-летний француз забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 32 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.