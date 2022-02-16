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Сегодня, 18:14

Перес показал большой палец в ответ на выкрики болельщиков «Реала» с просьбой подписать Мбаппе

Перес отреагировал на просьбы болельщиков «Реала» подписать Мбаппе
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент «Реала» Флорнетино Перес после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1) отреагировал на выкрики болельщиков с просьбой подписать нападающего парижской команды Килиана Мбаппе.

«Флорентино, подпиши Мбаппе», — приводит слова болельщиков El Chiringuito TV.

В ответ президент мадридского клуба показал большой палец.

Напомним, что 23-летний француз забил победный мяч в прошедшей встрече. В нынешнем сезоне на его счету 22 гола и 16 передач в 32 играх за «ПСЖ».

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Флорентино Перес
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