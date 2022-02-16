Перес показал большой палец в ответ на выкрики болельщиков «Реала» с просьбой подписать Мбаппе
Перес отреагировал на просьбы болельщиков «Реала» подписать Мбаппе
Президент «Реала» Флорнетино Перес после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1) отреагировал на выкрики болельщиков с просьбой подписать нападающего парижской команды Килиана Мбаппе.
«Флорентино, подпиши Мбаппе», — приводит слова болельщиков El Chiringuito TV.
В ответ президент мадридского клуба показал большой палец.
Напомним, что 23-летний француз забил победный мяч в прошедшей встрече. В нынешнем сезоне на его счету 22 гола и 16 передач в 32 играх за «ПСЖ».
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