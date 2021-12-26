«Барселона» продолжает продавать товары, связанные с Месси

«Барселона» продолжает продавать товары, связанные с бывшим нападающим команды Лионелем Месси, сообщает AS.

По информации источника, в официальном магазине каталонского клуба до сих пор можно приобрести форму с оригинальным автографом 34-летнего аргентинца за 1170 евро, а за 643,5 евро можно купить капитанскую повязку, подписанную нападающим.

Напомним, летом «Барселона» не смогла продлить контракт с Месси из-за сложной экономической ситуации, и он перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Месси забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «ПСЖ».