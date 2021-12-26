«Барселона» продолжает продавать товары, связанные с Месси
«Барселона» продолжает продавать товары, связанные с бывшим нападающим команды Лионелем Месси, сообщает AS.
По информации источника, в официальном магазине каталонского клуба до сих пор можно приобрести форму с оригинальным автографом 34-летнего аргентинца за 1170 евро, а за 643,5 евро можно купить капитанскую повязку, подписанную нападающим.
Напомним, летом «Барселона» не смогла продлить контракт с Месси из-за сложной экономической ситуации, и он перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Месси забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «ПСЖ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/12/25/primera/1640453135_458019.html
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