Агент Нюбеля: «Нужно, чтобы молодые немецкие вратари развивались, пока Нойер играет»
Штефан Бакс, агент вратаря «Баварии» Александра Нюбеля, выступающего на правах аренды в «Монако», высказался по поводу будущего своего клиента в мюнхенском клубе.
«Будущее Нюбеля в «Баварии» зависит от того, как долго Нойер будет играть на высоком уровне, — приводит слова Бакса Bayern & Germany со ссылкой на Lensing Media. — Если Мануэль будет долго выступать лучше Александра, то он не будет играть. Все продолжится после Нойера, и это касается всего немецкого футбола в целом. Нужно, чтобы молодые немецкие вратари развивались, пока Нойер играет».
В нынешнем сезоне 25-летний немец провел 27 матчей за «Монако», в которых пропустил 29 мячей.
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