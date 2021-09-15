Пресс-конференция португальского специалиста.

Московский «Спартак» в стартовом матче группового этапа Лиги Европы на «Открытие Банк Арене» сенсационно уступил польской «Легии» с минимальным счетом. После игры главный тренер красно-белых Руй Витория объяснил причины поражения и рассказал о своем будущем в клубе.

— Что думаете о сегодняшней игре?

— Сложно принять этот результат, потому что мы проиграли. Мы сделали более чем достаточно для победы. Но, как я сказал вчера, детали могут создавать разницу. Мы пропустили гол на последней минуте и проиграли. Неправильно говорить о невезении, но команда сделала все для победы. Мы проводили разнообразные атаки, нанесли много ударов. Мы очень расстроены.

— Насколько вы готовы взять это поражение на себя?

— Я полностью ответствен за результаты команды. Это моя работа. Внутри мы можем говорить о разных вещах, но ответственность моя. Я лидер этой команды.

— У «Спартака» очень тяжелое начало сезона — вылет из Лиги чемпионов, провальный старт РПЛ, теперь сразу же поражение в Лиге Европы. Вы готовы остаться в команде после такого?

— Я никогда не сдаюсь. Могу немного сходить с ума, но никогда не сдамся. Вы много раз спрашивали, готов ли я остаться, хватит задавать этот вопрос. Мой ответ не меняется.

— Какие у «Спартака» перспективы в Лиге Европы после этого поражения?

— Конечно, мы хотели победить сегодня. У нас все соперники сильные, но вы знаете мой подход — мы готовимся к каждому конкретному матчу. Такое случается в футболе. Если бы такая же история на 90-й минуте сложилась в нашу пользу, все бы говорили, что мы заслужили эту победу. Думаю, вам, журналистам, после пропущенного от «Легии» мяча пришлось полностью переписывать отчет о матче. О «Наполи» и «Лестере» будем думать позже.

— Результаты «Спартака» в этом сезоне — качели. За победой сразу идет поражение. Вы понимаете, почему так происходит и что с этим делать?

— Это правда. Мы хорошо сыграли с «Химками», рассчитывали на две победы подряд на этот раз. Знаю, что сложно, но давайте попробуем забыть о результате на секундочку. Мы делали все, что надо. У нас были правильные решения, их защитники давали нам возможности, но у нас просто не получилось забить. В понедельник нас ждет важный матч, это хорошо. Мы готовы к дерби, победа там поможет нам забыть об этом поражении.

— Связан ли переход на схему с тремя защитниками с отсутствием опорного полузащитника?

— Нет. Это одна из систем, по которой мы играем. У нас есть Умяров, Хендрикс, они могут хорошо выступать на позиции опорника. Мы можем играть и с четырьмя, и с тремя защитниками. Если вы будете справедливы, вы признаете, что мы сделали все для победы в этом матче.

— Вы успели поговорить с игроками после матча?

— Все игроки расстроены. Они не роботы, а люди, могут показывать свои эмоции, тут ничего такого. Мы немного поговорили об игре. Завтра у нас тренировка. Лучше говорить со спокойной головой, обсудим все ошибки завтра.

— Почему вы решили поменять Мозеса на Бакаева и Айртона на Ломовицкого?

— Стратегия с самого начала — быть мобильными и скоростными в атаке. Потом мы поменяли немного стиль. Бакаев может подать, а Соболев с этих подач забить. Я выпустил более свежих игроков с иными качествами. Мозес проделал хорошую работу на своем фланге. Мы просто выпустили более свежего игрока. Что касается выхода Ломовицкого, то Айртон получил небольшое повреждение. Плюс он неплохо проявлял себя на тренировках.

— Как состояние у Романа Зобнина?

— Посмотрим, сможет ли Зобнин сыграть в дерби. Лучше завтра посмотреть, что у него за травма. Мне кажется, он не сыграет. Но, может быть, медицинский департамент сможет его восстановить. У Айртона вроде серьезных проблем нет, должен быть готов.

— Игроки сегодня часто валялись на поле. Это результат грубой игры «Легии» или команда не справляется с двумя играми в неделю?

— Мы готовили команду к графику с двумя играми в неделю. В прошлом сезоне график был не таким плотным. Если мы хотим показать наш класс, должны быть к этому готовы. Здесь стоит говорить не о «физике», а об общей выносливости. Нам необходимо за несколько дней подготовиться к важной игре. Нужно еще и провести мобилизацию в головах, что мы играем два матча в неделю. В понедельник игра, надо прийти в себя и реабилитироваться.

— «Спартак» нанес 23 удара, но только три попали в створ ворот. Что не так с реализацией?

— Мы тренируем завершение атак каждый день. Футбол — любопытная штука. В некоторых сезонах вам даже не нужно много бить для голов. У нас есть Промес, Ларссон, Соболев. Это отличные игроки, но им не везет. Они всегда остаются после тренировки для тренировки удара. Это невероятно, но факт. За первые шесть недель, которые я работаю, мои игроки делали все, что я просил. Это моя первая команда, которая так быстро училась. Потом начались проблемы. Некоторые команды годами притираются для результата. Я об этом не говорю, нам надо сейчас просто работать. Намного легче работать при победах, при поражениях сложнее, но мы все равно должны работать.