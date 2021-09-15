В Европе «Спартак» называли карликом еще до матча с «Легией». А что скажут сейчас?

Взгляд из Италии на поражение красно-белых от поляков на своем поле (0:1) в 1-м туре Лиги Европы.

Мнение

Итальянская La Gazzetta dello Sport традиционно оценивает уровень опасности соперников своих команд по группе, будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Самый сильный оппонент получает четыре звездочки, самый слабый — одну.

Когда «Наполи» достались «Спартак» и «Легия», каждый из этих клубов получил всего по одной. При этом в сопутствующей заметке и москвичи, и варшавяне были причислены к европейским карликам. Тогда даже захотелось обидеться за весь российский футбол: бог с ней с «Легией», но «Спартак» — то?!

Но теперь, после домашнего поражения красно-белых от поляков, понимаешь, что обижаться уже не на что. Разве что на самих себя. Над российским клубным футболом вновь надругались, а особого цинизма этому добавляет тот факт, что удар ниже пояса нанес «Спартаку» футболист по фамилии Кастрати. Албанец действительно словно лишил красно-белых того, без чего, по мнению Жозе Моуринью, ни одна команда и ни один игрок никогда не добьется успеха.

Следующий соперник «Спартака» в ЛЕ — «Наполи», который сейчас идет в лидирующей группе серии А, взяв девять очков в трех стартовых встречах турнира. Если Лучано Спаллетти удалось, как и мне, посмотреть матч в прямом эфире по итальянскому каналу DAZN, то он, наверное, так и не понял, что собой представляет сегодняшний «Спартак» и во что он играет.

И вряд ли оставшиеся две недели до неаполитанского матча чем-то помогут Лучано в изучении соперника. В «Спартаке» такие хаос и путаница, что там внутри себя-то разобраться не способны.

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