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В Европе «Спартак» называли карликом еще до матча с «Легией». А что скажут сейчас?

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 21:00
Милан
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Форвард красно-белых Понсе наносит удар по воротам соперника. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Форвард красно-белых Понсе наносит удар по воротам соперника. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Взгляд из Италии на поражение красно-белых от поляков на своем поле (0:1) в 1-м туре Лиги Европы.

Мнение

Спартак — Легия
Форвард &laquo;Спартака&raquo; Джордан Ларссон в&nbsp;окружении футболистов &laquo;Легии&raquo;.«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа

Итальянская La Gazzetta dello Sport традиционно оценивает уровень опасности соперников своих команд по группе, будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Самый сильный оппонент получает четыре звездочки, самый слабый — одну.

Когда «Наполи» достались «Спартак» и «Легия», каждый из этих клубов получил всего по одной. При этом в сопутствующей заметке и москвичи, и варшавяне были причислены к европейским карликам. Тогда даже захотелось обидеться за весь российский футбол: бог с ней с «Легией», но «Спартак» — то?!

Но теперь, после домашнего поражения красно-белых от поляков, понимаешь, что обижаться уже не на что. Разве что на самих себя. Над российским клубным футболом вновь надругались, а особого цинизма этому добавляет тот факт, что удар ниже пояса нанес «Спартаку» футболист по фамилии Кастрати. Албанец действительно словно лишил красно-белых того, без чего, по мнению Жозе Моуринью, ни одна команда и ни один игрок никогда не добьется успеха.

Следующий соперник «Спартака» в ЛЕ — «Наполи», который сейчас идет в лидирующей группе серии А, взяв девять очков в трех стартовых встречах турнира. Если Лучано Спаллетти удалось, как и мне, посмотреть матч в прямом эфире по итальянскому каналу DAZN, то он, наверное, так и не понял, что собой представляет сегодняшний «Спартак» и во что он играет.

И вряд ли оставшиеся две недели до неаполитанского матча чем-то помогут Лучано в изучении соперника. В «Спартаке» такие хаос и путаница, что там внутри себя-то разобраться не способны.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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