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«Великая сенсация!» Польские СМИ в восторге от победы «Легии» над «Спартаком»

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 22:00
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. В атаке Эсекиэль Понсе. Фото Александр Федоров Pilka Nozna. Sportowe Fakty. Sport.pl.
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. В атаке Эсекиэль Понсе. Фото Александр Федоров
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Клуб из Варшавы купается в похвалах.
Спартак — Легия
15&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Легия&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Защитник красно-белых Айртон ведет борьбу за&nbsp;мяч.«Легия» — новый позор Федуна. Между «Спартаком» и «Зенитом» — пропасть

«Великое начало «Легии», — так называется отчет о матче в популярном польском издании о футболе Pilka Nozna.

«Легия» обыграла «Спартак» в своем первом матче в Лиге Европы и, таким образом, ударно начала турнир. Польский чемпион сыграл не очень хороший матч, но его надежности хватило, чтобы привезти из российской столицы три очка.

В добавленное время второго тайма «Легия» сделала то, что от нее ожидали на протяжении всей встречи. Эрнест Муци блеснул фантастическим дриблингом на фланге. Мяч достался Кастрати, и футболист из Косово уверенным ударом направил его в сетку, что принесло неожиданную победу.

Три очка едут в Варшаву. «Легия» начала групповой этап очень хорошо. Конечно, ход матча не предвещал победы чемпиона Польши, но парни Михневича в концовке соорудили хорошую атаку и добились победы", — пишет издание.

Pilka Nozna.
Pilka Nozna.

Кроме того, Pilka Nozna уже считает расклады и полагает, что «Легия» заметно приблизилась к выходу в евровесну.

«Польский чемпион сенсационно обыграл московский «Спартак». Благодаря этой победе у «Легии» есть очень хорошие шансы продолжить весной европейское приключение. Хотя до конца группового этапа осталось еще много матчей, «Легия» уже увеличила свои шансы на продолжение борьбы», — говорится в статье.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Руй Витория.«Команда все сделала для победы. Я не сдамся». Руй Витория — о поражении от «Легии» и своем будущем в «Спартаке»

В еще более восторженных тонах описывает победу «Легии» Sportowe Fakty. «Великая сенсация! Невероятная драма в концовке в Москве» — такой заголовок у материала о матче.

«Учитывая ход игры, то, что произошло, было невероятным. Доминировал московский «Спартак», а победила «Легия». Даже ничья была бы чудом, а уж победа... Никто не имел права этого ожидать. Чеслав Михневич еще раз доказал, что он чемпион по игре в обороне.

Нечего обманывать себя. «Легия» приехала в Москву, чтобы выжить. Она играла очень закрыто. Эмрели стоял один впереди, но его держали вдвоем, и у него было мало шансов что-либо сделать. В любом случае это была хорошая тактика, идеально подходящая для возможностей «Легии».

У москвичей вроде было преимущество, вроде они быстрее двигали мяч, менялись позициями. Короче говоря, они делали все, чтобы победить. И все же Артур Боруц легко мог решать кроссворды или заниматься другой менее стрессовой деятельностью.

А в концовке «Легия», казалось, сломала напор «Спартака», и ее игра действительно доставляла удовольствие. Подопечные Михневича будто заметили, что этот соперник не так уж силен, что немного воли достаточно, чтобы сразиться с кем угодно. И победили", — говорится в материале.

Sportowe Fakty.
Sportowe Fakty.

Такое же настроение и на Sport.pl. «Легия» произвела фурор после гола на 91-й минуте! «Спартак» шокирован!" - такой заголовок у отчета о матче.

В другом материале Sport.pl обращает внимание на то, что фанаты «Спартака» на протяжении матча скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Легии». «Русские сильно оскорбили «Легию». А болельщик польских чемпионов заслуживает большого уважения».

Sport.pl.
Sport.pl.

«Во время матча российские фанаты спели для «Легии» оскорбительную песню — ту самую, которую поют фанаты «Леха». Но «Легия» не обратила на это внимания», — говорится в материале. И там же история о том, как один из четырех фанатов «Легии», доехавших до матча, добирался до Москвы автостопом из Латвии.

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