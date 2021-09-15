Егоров — о новом ужасе красно-белых.

Перед матчем с «Легией» Леонид Федун сказал, что «Спартаку» нужно «смыть позор 2010 года». Спасибо, фиксируем: если проигрыш дома «Легии» для Федуна позор, то сегодня Леонида Арнольдовича опозорили еще раз. Сколько таких дней было за 11 лет — и не счесть. Но всегда как в первый раз.

Хотя в начале игры казалось: а чего это Федун так переживает, зажимается, крестится? Ну реально, где чувство превосходства, когда против тебя играет 16-я команда Польши? Где уверенность в успехе, когда твой главный тренер Витория, победитель по фамилии и по жизни, имеет 11 титулов, а простой белорус Михневич из «Легии» — около нуля? Где вообще весь стилёк богатых и знаменитых игроков народной команды, которые в сумме стоят 125 миллионов, тогда как поляки — жалкие 25?

Но ладно, мы ж все знаем, что правильно Федун крестился. С его «Спартаком» законы логики не работают. И в сотый или тысячный раз уже как-то дико приводить все эти сравнения, что вот дал ты пару лет назад юному таланту Ломовицкому, даже не игравшему в РПЛ, зарплату под лям долларов, а в ответ он — прям ничего, а в матче с «Легией» — даже хуже, чем ничего. Или назвал ты Джикию капитаном, лидером, высокооплачиваемым гладиатором — и вот при нем с повязкой за два года уже четвертый тренер уходит, а лишний вес все еще остается. Или вот прилетает огромный контракт умнице и машине Роману Зобнину — и все... Раньше с фамилией Зобнина «Боруссию» связывали, а сейчас он в трех матчах сборной 20 минут получает.

И вот Зобнин, Джикия, Ломовиций — они же не исключение. Все в «Спартаке» играют хуже. Ведь матч с «Легией» здесь не выделяется из ряда, он исключителен только заголовком из серии: «Такой «Спартак» даже Кастрати наказывает». И Кастрати этот не последний, и позор не последний, и скандал не последний, и увольнение тренера скоро случится — все было и еще будет в столетие клуба. Все, кроме титулов, конечно же. Примите поздравления от «СЭ», и закончим на этом.

Впрочем, матч с «Легией», пятый подряд проигранный красно-белыми в еврокубках, наводит еще на одну мысль. Можно жаловаться на антифедуновский заговор, на судей, Прядкина, Дюкова, но между «Спартаком» и «Зенитом» сегодня пропасть. Доказано «Легией» и «Челси». Занавес.