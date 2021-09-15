И тут не может быть никаких оправданий!

Мнение

Большую часть матча казалось, что «Спартак» может уступить такой «Легии» только из-за какой-то случайности, невероятного стечения обстоятельств. Потому что сейчас поляки и правда слабые, 16-е место в своей лиге — не какая-то аномалия, а отражающий реальное положение вещей факт. Так, дисциплинированные живчики-бегунки, не более.

Если взять 11 футболистов стартового состава «Спартака», то каждый из них выше классом своего оппонента. Даже бедовый Николай Рассказов, который после 70-й минуты был, конечно, чудовищен, но на протяжении двух третей держал уровень. Да даже вечно критикуемый Йоррит Хендрикс, вышедший на замену вместо получившего травму Романа Зобнина, на фоне ТАКОЙ «Легии» смотрелся мастерюгой — мяч двигал, атаки разводил.

Гол казался делом времени. Квинси Промес что-то придумает, Джордан Ларссон зарешает, как в прошлом сезоне, Самюэль Жиго или Георгий Джикия воткнут после стандарта, Виктор Мозес проснется и покажет класс. Но, заметьте, о том, что «Спартак» додавит «Легию» за счет командных взаимодействий, нет ни слова — с ними действительно все было плохо. Но уж на индивидуальном классе точно дожмут, обернут в свою пользу один эпизод. Не дожали...

Что характерно, преимущество «Спартака» испарилось после 70-й минуты. Главного тренера Руя Виторию на пресс-конференции накануне матча вывел из себя вопрос про «физику» и самые легкие сборы, про которые якобы говорили футболисты красно-белых. Но факты таковы, что в последние 20 минут «Легия» оказалась быстрее, четче и конкретнее. Мысли о том, что все может закончиться плохо, стали проскакивать все чаще, ощущение надвигающейся беды крепло и крепло. И она случилась.

Потому что поражение от настолько серой и посредственной «Легии» — это катастрофа. Подобные матчи — точка невозврата. Этим результатом Руй Витория, на мой взгляд, поставил крест на своих перспективах в «Спартаке». Удивлюсь, если португалец доработает до зимы. Он может, конечно, в понедельник взять три очка в дерби с таким же невразумительным ЦСКА, но это лишь отсрочит неизбежное.

А дальше все начнется по известному кругу. Новый тренер, новые надежды, разговоры игроков, что «теперь мы больше времени уделяем тактике/работе с мячом/"физике"/командным взаимодействиям» (нужное подчеркнуть), ждем реплику Рассказова, что вот теперь-то «Спартак» заиграл в нормальный футбол, не то что раньше. И так далее, продолжение истории вы знаете, конец — тоже. Эта музыка, кажется, будет вечной.

После матча с «Химками» почти все говорили, что встречи с «Легией» и ЦСКА станут определяющими. Что ж, стоит признать — та победа стала не началом выздоровления, а предсмертными конвульсиями. Увы.

Ну а болельщикам остается разве что принести цветы на свежую могилку, где похоронены надежды на триумфальный юбилейный сезон. Боже, «Спартак» храни...

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.