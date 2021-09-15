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«При Тедеско хотя бы играли дисциплинированно. А сейчас словно повинность отбывают». Кечинов — о поражении «Спартака»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 20:40
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Игроки красно-белых после матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Игроки красно-белых после матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов — о причинах проигрыша красно-белых от «Легии» в Лиге Европы (0:1).
Спартак — Легия
Форвард &laquo;Спартака&raquo; Джордан Ларссон в&nbsp;окружении футболистов &laquo;Легии&raquo;.«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа

— Что это было? Как можно объяснить такое поражение?

— Ну а какое тут может быть объяснение? В принципе мы уже привыкли, что в этом сезоне команда, мягко говоря, далека от своего оптимального состояния. Одно светлое пятно за последнее время — победа над «Химками». Вот и все... Что-то еще вспомнить реально сложно. Пытаюсь, но не получается. Поэтому я и не ждал сегодня какой-то феерии в исполнении красно-белых.

— Не верили в победу спартаковцев?

— Честно говоря, склонялся к ничьей. Но видите как — получилось даже гораздо хуже... Впереди какая-то пустота. Ничего толком не создаем и не забиваем. Все очень натужно. Такая игра не может доставлять удовольствие болельщикам.

— Может быть, пора расстаться с Руем Виторией?

— Футболисты остались те же. Но я не могу сказать, что и при Тедеско они показывали какой-то красивый футбол. Однако была хотя бы дисциплина. За счет нее и достигали результата. А сейчас вообще нет ничего. Однако, считаю, тренера убирать рано.

— Почему?

— Надо дать ему еще время.

— До зимней паузы?

— Да. Хотя бы до конца первого круга. А там уже делать выводы. Сейчас затевать очередную перестройку? Нет, рискованно. Ну сами посудите, сколько тренеров у нас за последнее время поменялось... И снова все передергивать? Нужно же найти специалиста, который подошел бы «Спартаку», попасть с ним в точку. Где гарантия?

— Кто из игроков вас совсем сегодня разочаровал?

— Не люблю кого-то выделять или критиковать. Вся команда не играет на должном уровне. Для меня загадка, что случилось с Ларссоном. В прошлом сезоне забивал, приносил нужные очки. А в этом чемпионате — тишина с его стороны. Раньше он хотя бы в створ попадал, а сейчас лупит только по трибунам... Нет куража, драйва у игроков. Вот что бросается в глаза.

— Так, может быть, за тренера биться не хотят?

— Нет, не думаю. Они же все профессионалы. В конце концов, тогда играйте за себя , за свое имя, репутацию!

— Промес старается, но его время уже ушло?

— Да. Он лишь отдаленно напоминает того Промеса, который играл за нас в чемпионском сезоне. Вроде бы выкладывается, но легкость куда-то пропала. Раньше он и сам в одиночку мог решить исход встречи, бил издалека, попадал. Да, забил в прошлом туре «Химкам», но оказалось, что это пока лишь эпизод. Вроде бы и есть в команде люди, которые могут взять на себя лидерские функции, но почему-то никто этого не делает.

— Перед игрой Леонид Федун сказал, что надо смыть позор 2011 года, когда тоже уступили полякам.

— Да эти вещи скорее важны болельщикам. Десять лет все-таки прошло. Из тех игроков в «Спартаке» уже никого и нет. Если только Ребров, но он в запасе. Дело не в каких-то отсылах в прошлое. Ты должен на каждый матч выходить с одной мыслью — победить! Именно на каждый. К тому же матч был в Москве, разрешили многим болельщикам прийти на стадион. Не знаю... Игра должна восприниматься как праздник, а тут они как будто какую-то повинность отбывают. Вот это непонятно.

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