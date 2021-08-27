На евровесну в Лиге Европы у «Спартака» и «Локомотива» шансов почти нет. Зато увидим в Москве много крутых команд

А также немного поностальгируем.

Надеюсь, никто не станет спорить с тем, что для российских клубов сейчас нет легких и сложных групп. Даже в Лиге Европы. Хотя почему «даже» — после реформы УЕФА, который сократил число выступающих в турнире команд с 48 до 32, состав участников смотрится вполне прилично. И совсем уж «пассажиров» тут нет.

Так что главное пожелание — чтобы было максимально интересно. И в этом смысле жеребьевка удалась. И «Спартак», и «Локомотив» попали в компании, которые точно не назовешь скучными. Да, турнирные перспективы в обоих случаях туманные, но ведь они получились бы таковыми при любом раскладе — даже против на первый взгляд самых невзрачных соперников. Тут же о серости речи не идет.

У «Спартака» — «Наполи», «Лестер» и «Легия». Итальянцев тренирует хорошо известный в России Лучано Спаллетти, но, конечно, это далеко не первая ассоциация болельщиков красно-белых. Наверняка все сразу вспомнили легендарное противостояние в Кубке чемпионов-1990/91. 0:0 в обоих матчах, победная серия пенальти в «Лужниках», великий Диего Марадона в Москве. Историй и баек про эти матчи — уйма. Что неудивительно, ведь это одна из самых ярких страниц в европейской истории «Спартака».

«Лестер» — одна из самых симпатичных команд Англии. Два сезона подряд «лисы» останавливались в шаге от Лиги чемпионов, финишируя в АПЛ пятыми. Опять же, Джейми Варди в составе — его рывки грозят стать для центральных защитников «Спартака» кошмаром. В общем, как говорится, с детства за «Лестер».

Не будь сейчас ковида и разного рода ограничений, в том числе и по въезду в Европу, встречи с «Легией» наверняка стали бы одними из самых огненных на всем групповом этапе из-за жесткого фанатского противостояния. В 2019 году поляки даже едва не устроили драку с красно-белыми в Калининградской области. Я побывал в Варшаве в 2011 году на игре «Легии» и «Спартака» в отборе к ЛЕ. Тогда весь стадион дружно скандировал непристойные кричалки в адрес россиян, а рядом с ареной местные подозрительно косились, заслышав русскую речь, — ощущения не из приятных.

У «Локомотива» тоже все в порядке в плане крутых соперничеств и тоже есть исторические флешбэки. Например, о полуфинале Кубка кубков-1999 с крутейшим «Лацио», за который выступали Манчини, Недвед, Неста, Михайлович, Вьери, а тренировал Свен-Еран Эрикссон. Тогда москвичи и римляне сделали две ничьи (1:1 и 0:0), и итальянцы вышли в финал только благодаря голу на чужом поле. Сейчас такой крутой банды у «орлов» нет, но есть приличный состав с Чиро Иммобиле и Маурицио Сарри на тренерской скамье.

Есть что вспомнить и в плане матчей с «Галатасараем», последние из которых состоялись в сезоне-2018/19 в группе в Лиге чемпионов.

С «Марселем» никаких историй не связано, но там работает Хорхе Сампаоли — один из любимых учеников Марсело Бьелсы, выигравший Кубок Америки-2015 со сборной Чили. Лютый персональный прессинг по всему полю, нацеленность на атаку, тактические эксперименты — он проповедует все те же принципы, что и его соотечественник. Ну и за словом в карман он не лезет. Мемом стала его фраза после поражения чилийцев от Уругвая (0:3), когда команда Сампаоли владела мячом 73 процента времени: «Однажды я провел с девушкой ночь в баре, а другой парень в 5 утра повел ее в туалет, и там они занялись любовью».

В общем, насчет результата и прохода в евровесну сказать что-либо крайне сложно (а третья команда, напомню, перейдет в плей-офф Лиги конференций), но то, что будет интересно, — это точно.

Хотя, наверное, местами и больно.