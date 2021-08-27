Римские «орлы», бойцы из Марселя и самый титулованный клуб Турции. Кто будет играть с «Локомотивом» в группе Лиги Европы

Представляем соперников железнодорожников — «Лацио», «Марсель», «Галатасарай».

«Лацио»

Достижения. Двукратный чемпион Италии (1974, 2000), обладатель Кубка кубков сезона-1998/99.

Главный тренер. В межсезонье команду возглавил Маурицио Сарри, известный по работе в «Наполи», «Челси» и «Ювентусе». Пришел он на смену Симоне Индзаги, который перебрался в «Интер». На счету 62-летнего специалиста — чемпионство с «Ювентусом» и победа в Лиге Европы с «Челси».

Состав. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игроков «Лацио» в 327,5 миллиона евро. Это седьмой показатель среди клубов серии А. Главные звезды: Сергей Милинкович-Савич, Чиро Иммобиле и Луис Альберто. Эта троица стоит вдвое больше, чем весь «Локомотив» (153 и 78 миллионов евро соответственно).

Текущий сезон. В Италии чемпионат только начинается. «Лацио» успел провести лишь один матч, в котором одержал победу над «Эмполи» со счетом 3:1. Голы забивали Милинкович-Савич, Ладзари и Иммобиле.

«Марсель»

Достижения. Девятикратный чемпион Франции. Больше титулов только у «Сент-Этьена» (10). В начале 1990-х «Марсель» дважды выходил в финал Лиги чемпионов, один из которых выиграл — в сезоне-1992/93.

Главный тренер. До недавнего времени командой руководил Андре Виллаш-Боаш, знакомый российским любителям футбола по работе в «Зените». В марте его сменил Хорхе Сампаоли — экс-главный тренер «Севильи», который также в свое время возглавлял сборные Аргентины и Чили.

Состав. Transfermarkt оценивает состав «Марселя» в 253 миллиона евро. Самые дорогие игроки: опорник Бубакар Камара (37 миллионов), защитник Дюже Чалета-Цар (25 миллионов) и форвард Аркадиуш Милик (22 миллиона). Также стоит отметить таких игроков, как Маттео Гендузи, Димитри Пайе и Дженгиз Ундер.

Текущий сезон. «Марсель» провел три матча в чемпионате Франции. В первом туре была одержана выездная победа над «Монпелье» со счетом 3:2. После этого «Марсель» сыграл дома вничью с «Бордо» — 2:2. А в прошлое воскресенье матч с «Ниццей» прервали из-за массовых беспорядков.

«Галатасарай»

Достижения. Самый титулованный клуб Турции (22 чемпионства). Обладатель Кубка УЕФА сезона-1999/2000 и Суперкубка УЕФА-2000.

Главный тренер. Фатих Терим, которого смело можно назвать легендой турецкого футбола. Он возглавляет «Галатасарай» с 2017 года, и это его четвертый заход в клуб. Терим уже тренировал «львов» в 1996-2000, 2002-2004 и 2011-2013 годах. Также Фатих четыре раза возглавлял сборную Турции. При нем сборная взяла бронзу Евро-2008.

Состав. Transfermarkt оценивает состав «Галатасарая» в 100 миллионов евро. Выделяются на общем фоне колумбиец Радамель Фалькао (экс-«Порту», «Монако», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед») и уругваец Фернандо Муслера. Самый дорогой игрок клуба — защитник Маркао, которого пресса активно сватает в «Спартак». Недавно он подрался со своим одноклубником, Керемом Актюркоглу, причем прямо по ходу матча.

Текущий сезон. Свою еврокубковую кампанию «Галатасарай» начинал в квалификации Лиги чемпионов. Там «львы» уступили ПСВ — 1:5, 1:2. В отборочном турнире Лиги Европы «Галатасарай» прошел шотландский «Сент-Джонсон» и датский «Рандерс». В чемпионате Турции команда одержала две победы в первых двух турах — над «Гиресунспором» и «Хатайспором».