Клуб Марадоны, бывшая команда Черчесова и сенсационный чемпион Англии. С кем сыграет «Спартак» в Лиге Европы

Представляем соперников красно-белых по групповому этапу — «Наполи», «Лестер», «Легию».

«Наполи»

Титулы и достижения. Золотые годы «Наполи» пришлись на эпоху Диего Марадоны. С аргентинской легендой неаполитанцы выиграли два чемпионата, Кубок Италии, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА-1989. За последние 10 лет «партенопейцы» взяли три Кубка Италии и четырежды финишировали вторыми в серии А вслед за «Ювентусом».

Главный тренер. Летом «Наполи», как и многие другие итальянские команды, сменил тренера. Команду возглавил хорошо знакомый нам по «Зениту» Лучано Спаллетти. С питерцами он дважды выиграл чемпионат России, завоевал Кубок России-2009/10 и Суперкубок России-2011. В Италии специалиста знают по работе с «Удинезе» (2002-2005), «Ромой» (2005-2009, 2016-2017) и «Интером» (2017-2019). После увольнения из «Интера» тренер два года провел без работы, дожидаясь, пока получит все выплаты по контракту.

Состав. Стоимость по версии Transfermarkt — 497 миллионов евро.

В составе «Наполи» после этого лета сразу три чемпиона Европы. Если вратарь Алекс Мерет просидел весь турнир под Джанлуиджи Доннаруммой, не сыграв ни минуты, то правый защитник Джованни Ди Лоренцо и левый вингер Лоренцо Инсинье были важными фигурами в сборной Италии на Евро-2020.

Звезды есть в каждой линии. В защите — надежный Костас Манолас и желанный топ-клубами Калиду Кулибали. В середине поля блистают испанец Фабиан Руис и поляк Петр Зелиньски. В атаке капитану Инсинье помогают мексиканец Ирвинг Лосано, вингер Маттео Политано и купленный за 70 миллионов евро у «Лилля» Виктор Осимен.

Текущий сезон. В первом туре серии А неаполитанцы были сильнее «Венеции» (2:0).

«Лестер»

Титулы и достижения. К сенсационному чемпионскому титулу в сезоне-2015/16 «Лестер» в 2021 году добавил первый в истории Кубок Англии и победу в Суперкубке.

Главный тренер. «Лестер» третий сезон возглавляет Брендан Роджерс. Североирландский специалист был близок к чемпионству с «Ливерпулем» в сезоне-2013/14, но занял только второе место, упустив титул из-за падения Стивена Джеррарда в матче с «Челси». После нескольких титулов в Шотландии с «Селтиком» Роджерс вернулся в Англию и возглавил «Лестер». С 48-летним тренером «лисы» дважды подряд финишировали пятыми в АПЛ, оба раза упустив место в Лиге чемпионов в последнем туре.

В прошлом сезоне Роджерс помог «Лестеру» завоевать первый в истории Кубок Англии, а в начале этого обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в игре за Суперкубок.

Состав. Стоимость по версии Transfermarkt — 557 миллионов евро.

В «Лестере» до сих пор на ведущих ролях главные герои чемпионского сезона — вратарь и капитан Каспер Шмейхель и нападающий Джейми Варди. При этом нынешняя команда выглядит даже сильнее по персоналиям. На одной только многострадальной для «Спартака» позиции правого защитника сразу три футболиста высокого уровня — Рикарду Перейра и пока что травмированные Тимоти Кастань с Джеймсом Джастином. Кроме них, в обороне играют турок Чаглар Сеюнджю и француз Уэсли Фофана. Летом «лисы» приобрели полуфиналиста Евро-2020 в составе сборной Дании Янника Вестергора из «Саутгемптона» и подписали в качестве свободного агента Райана Бертрана.

Полузащита «Лестера» сопоставима с любым топ-клубом: Уилфред Ндиди, лидер сборной Бельгии Юри Тилеманс, талантливые, но часто травмированные англичане Харви Барнс и Джеймс Мэддисон. В нападении главная звезда -Варди, но и его сменщики неплохи. Келечи Ихеаначо по ходу прошлого сезона стал главной силой «Лестера» в атаке и забил 12 мячей за вторую половину чемпионата, а 22-летний новичок Патсон Дака в прошлом сезоне зажигал в «Зальцбурге» — 27 мячей в чемпионате «Австрии» и два в Лиге чемпионов.

Текущий сезон. В АПЛ «Лестер» начал с победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) и поражения от «Вест Хэма» (1:4).

«Легия»

Титулы и достижения. Самый титулованный клуб Польши — 15 раз становился чемпионом, 19 раз завоевывал Кубок страны и четырежды побеждал в Суперкубке. На европейской арене в активе «Легии» два выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов (1971 и 1996) и полуфинал Кубка чемпионов-1970.

Главный тренер. Чеслав Михневич стал главным тренером «Легии» перед началом прошлого сезона. С ним варшавская команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы-2020/21, уступив азербайджанскому «Карабаху» в раунде плей-офф квалификации. В чемпионате Польши дела шли лучше. «Легия» стала чемпионом.

До «Легии» 51-летний специалист возглавлял сборную Польши до 21 года. С ним польская молодежка попала на Евро-2019, где набрала 6 очков и только из-за крупного поражения от Испании (0:5) и плохой разницы мячей осталась ниже испанцев и итальянцев в группе. В отборе на Евро-2021 Польша была в одной группе с Россией (2:2, 1:0).

Состав. Стоимость по версии Transfermarkt — 25 миллионов евро.

В заявке «Легии» есть знакомые имена. Ворота варшавского клуба защищает 41-летний Артур Боруц, ранее выступавший в «Фиорентине», «Саутгемптоне» и «Борнмуте». Капитан «Легии» — бывший защитник «Краснодара» Артур Енджейчик. Левый фланг защиты занят Филиппом Младеновичем. Этот серб отметился голом и двумя результативными передачами в том самом матче со сборной России (5:0). В атаке хорош азербайджанский форвард Махир Эмрали, который ранее выступал только на родине.

Текущий сезон. «Легия» начала выступления в еврокубках в отборе к Лиге чемпионов. Обыграв двух соперников, команда Михневича вылетела от загребского «Динамо» и отправилась в Лигу Европы, где в заключительном отборочном раунде справилась с пражской «Славией» (2:2, 2:1).