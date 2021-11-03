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Как играть с «Лестером», в чем причина нестабильности, помогут ли шейхи «Спартаку»? Витория и Мозес перед игрой в Лиге Европы

Артем Калинин
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сегодня, 21:45
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Виктор Мозес в матче против «Ростова». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Пресс-конференция главного тренера и полузащитника.
Лестер — Спартак
Фанат &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Холдинг, владеющий «Манчестер Сити», проявляет интерес к «Спартаку». Кто за ним стоит и что нужно об этом знать

Главный тренер «Спартака» Руй Витория накануне матча с «Лестером» объяснил причины нестабильности московской команды, оценил возможную покупку City Football Group акций красно-белых и отметил позитив в общении с фанатами, которые посещали базу клуба после неудачных результатов.

— Какова сейчас психологическая ситуация в команде, учитывая упущенную победу в игре с «Ростовом»?

— Конечно, момент не очень хороший. Мы почти выиграли, но не смогли удержать победу. Но мы профессионалы и должны платить эту цену — быстро забыть и готовиться к следующему матчу. Несмотря на не слишком хорошую атмосферу, завтра будет другой матч. Важный матч. Это другой турнир. И мы покажем все, на что способны.

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— Как вы восприняли приезд фанатов на базу и общение с командой? Нормально ли это, по-вашему?

— Не скажу, что встреча прошла негативно. Фанаты высказали свои пожелания. Могли быть и более сложные и тяжелые вопросы. Мы высказали свою точку зрения, свою позицию. Думаю, в целом все прошло довольно позитивно.

— Какие выводы были сделаны из первой игры с «Лестером»? Не будете ли вы завтра играть вторым номером?

— Мы разобрали игру, поняли, почему проиграли. В завтрашней игре будет иная стратегия. Мы должны быть сконцентрированными, уделить внимание мельчайшим деталям. Потому что на таком уровне именно детали могут иметь решающее значение. Что до московской игры — если команда забивает три гола «Лестеру», она должна выигрывать.

— Насколько велики шансы увидеть на поле Умярова, пропускавшего последние игры?

— Он не тренировался около 15 дней. Посмотрим. Возможно, он не выйдет в стартовом составе, но он способен играть. Примем решение завтра. До травмы он проявлял себя очень хорошо. Это важный игрок для нас.

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— Обсуждается интерес City Football Group к «Спартаку». Эти новости вас вдохновляют? Как считаете, какие выгоды это сулит «Спартаку» и компании?

— Не очень люблю обсуждать слухи или неподтвержденные вещи. Сегодня наш фокус — на игру с «Лестером». В целом же когда компания такого уровня интересуется клубом уровня «Спартака» — это хорошо для обеих сторон. Но решать будут боссы клуба и CFG. Вопрос надо задавать им, а не мне.

— В чем причина нестабильности «Спартака» и его результатов в этом сезоне?

— Тут сложно дать четкий и короткий ответ. Это футбол — причин много. Думаю, самое важное — это стабильность в клубе и команде. Будет она — придет результат. Это мы и должны исправлять. У нас часто бывает так, что мы играем хорошо, а потом совершаем какую-то грубую ошибку в обороне, которая перечеркивает все старания. Нужно постоянно изучать, анализировать и находить решения этих вопросов, этих ошибок. Стабильность внутри команды, внутри клуба, внутри всей структуры — вот что очень важно. И к этому надо стремиться.

Говоря об обороне, я говорю не только о защитниках или вратарях, к примеру. Говорю обо всей команде. Это касается всех — обороняется вся команда. И решать этот вопрос нужно глобально.

Виктор Мозес в матче против «Ростова». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Мозес в матче против «Ростова». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о том, как команда проводила работу над ошибками первого матча, а также пообещал, что красно-белые покажут в Лестере совсем другой футбол.

20&nbsp;октября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Самюэль Жиго и&nbsp;Николай Рассказов. «Спартак», спасибо, что живой. Но что же вы творите, Рассказов, Жиго и опорники?!

— На какой результат «Спартак» рассчитывает завтра, учитывая прошлую игру в Москве? Будет ли команда стараться отомстить за домашнее поражение?

— Конечно, матч будет нелегким. Мы понимаем, каков «Лестер». В прошлом матче мы вели 2:0, но проиграли. Теперь будем использовать другую стратегию, уделим внимание командным действиям.

— «Спартак» проиграл 1:7 «Зениту», который неконкурентоспособен в Европе. Но тот же «Спартак» в гостях выиграл у «Наполи» 3:2. Это говорит о низком уровне российского футбола или в чем причина таких перепадов?

— В футболе случается всякое. «Зенит»... Не хочу вспоминать — еще раз извиняюсь перед нашими фанатами. Завтра другая игра — и мы с нетерпением ждем ее.

— Какие выводы вы сделали из первой игры с «Лестером»?

— Мы понимаем, чего ожидать от них сейчас. Это будет сложный матч — домашний для них матч. В этом их преимущество. Но у нас хорошая команда. Мы извлекли уроки, сделали выводы из своих ошибок и будем стараться избегать глупых ошибок первого матча.

20&nbsp;октября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Очередной гол Патсона Даки. «Пока Рассказов на поле, мы можем забить еще». Что говорили в Англии о победе «Лестера» над «Спартаком»

— Дака сделал покер в московской игре. Вы говорили об этом? Уделяли ему особое внимание при разборе соперника?

— Нечасто такое случается, да. Он сильный футболист. Мы подробно изучили первую игру, разобрали ее, сделали выводы. Надеюсь, завтра покажем все, над чем работали. Мы верим в своего тренера, в свои силы. И знаем, как нам играть, чтобы добиться хорошего результата.

— Вчера появилась информация об интересе владельцев «Манчестер Сити» к акциям «Спартака». Как считаете, какие преимущества это даст обоим клубам?

— Впервые услышал об этом. Думаю, это был бы интересный вариант, если бы CFG купила долю в «Спартаке». Мне кажется, это пошло бы на пользу «Спартаку». Возможно, дела в клубе стали бы вестись по-другому.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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