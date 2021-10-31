Мнение обозревателя «СЭ».

Не хотел на этот раз писать о «Спартаке» по горячим следам — в такой ситуации, какая случилась на исходе матча, легко, пардон, сорваться с катушек. К тому же уже высказался сразу после 1:7 — там иначе было просто нельзя. Антирекорд всех времен требует моментальной реакции, а уже потом — размышлений поглубже.

Против «Ростова» же ничего незнакомого для нынешних красно-белых не стряслось. Такое для разболтанных, расхристанных команд вроде сегодняшнего «Спартака» — не исключение, а правило. Кошмарная норма.

В момент гола Даниила Глебова (которого хочу следующим летом, а лучше зимой, видеть в «Спартаке» — такой отчаянно-злой «шестой номер», который тем более и такие голы за шиворот вратарю умеет забивать, команде очень нужен) вдруг вспомнил, что очень похожим образом из стана красно-белых с клеймом «сбитого летчика» был отправлен Валерий Карпин. Помните же тот домашний матч с «Анжи» — и то, что было в его концовке?

Но Руй Витория продолжает работать — как и после «Зенита». Вроде до зимы он точно остается. Ну, о'кей, хозяин — барин, барин — хозяин. Впрочем, этого самого барина, кажется, настолько легко в чем-то убедить, что завтра он тотально сменит концепцию, которая сегодня кажется ему тверже любой средневековой крепости. Почему тот же Карпин к Федуну работать больше никогда не пойдет, даже если позовут? Потому что как идти к человеку, у которого об одном и том же утром — один подход, днем — другой, а вечером — третий? В зависимости от того, кто и когда к нему заходил.

Кстати, на игре владельца красно-белых уже четвертый домашний матч подряд — после «Легии» — не было.

Сегодня я не верил в волшебное преображение «Спартака» после второго тайма с «Лестером» и 1:7 от «Зенита» (2:11 в общей сложности за 135 минут), но надеялся, что после коллективного швыряния лицами в испражнения они по крайней мере будут умирать на поле. Тем более что и встреча с фанатами тому должна была поспособствовать. Рассчитывать, что это будет игра-шедевр, было не с чего. Но рвать и метать игроки были обязаны. «Если у них есть совесть», как сказал перед игрой коллегам Никита Павлович Симонян.

В первый час матча наблюдать за игрой «Спартака» было невыносимо. Это был какой-то образец чистопородной бездарности. Назвать происходившее футболом было оскорбительно для футбола.

«Ростов», абсолютно средняя сейчас команда, тоже не проводил матч жизни, но играл ничем не хуже спартаковцев. Мало того, что на чужом поле мячом владел больше, так еще и два чистых голевых момента создал. Но в обоих Александр Селихов, в отличие от своего тезки Максименко (помните выходы Даки один на один?), быстро выдвигался из ворот, перекрывал Дмитрию Полозу почти всё пространство, и тот сначала промахнулся, а потом попал Селихову в грудь. Зато впервые за долгое время вышедший на поле вратарь то ронял мяч, то позволял случиться «жирному» отскоку. Тогда еще — без последствий.

Во втором тайме «Спартак» стал играть поживее, а после выходов Зелимхана Бакаева и Михаила Игнатова впервые за матч по-настоящему включился. Вот кого мне жалко после игры — это их двоих плюс Руслана Литвинова. Два джокера своей активностью и свежестью решений перевернули сонное течение игры. И через секунды после появления Игнатова на двоих создали (классный пас Бакаева, хорошая подстройка под мяч и плотный, хотя и пришедшийся в Песьякова удар Игнатова) угловой, который тот же Бакаев классно подал, а Литвинов еще класснее замкнул. С отклонением, здорово подрезав мяч. Как же хотелось, чтобы первый и очень породистый гол 20-летнего блондина в РПЛ стал победным!

И потом Бакаев с Игнатовым давали огня. Бросалось в глаза, как последний не шел — несся в прессинг, не давал ростовской защите продохнуть ни секунды. А у Зелимхана проходило подавляющее большинство обостряющих пасов. На фоне того же Ларссона, который уже бесит предательством себя образца прошлого сезона, это был глоток свежего воздуха. Соболев хоть бьется, проводя, правда, на земле ненамного меньше времени, чем на своих двоих. А Джордан при Руе Витории смотрит футбол, как первое время после перехода в «Спартак» при Олеге Кононове. И словно не было его звездного сезона при Доменико Тедеско...

Казалось — бог с ним, с качеством игры, доведите до выигрыша хоть это. После 1:7 кривая, косая, но победа нужнее всего. Да и возвращение Селихова в ворота с «сухарем», даже несмотря на огрехи в его игре, смотрелось бы эффектно.

А они привезли такую плюху на 95-й, которой нужно поражаться не меньше, чем Леонид Слуцкий голу Рифата Жемалетдинова в ворота «Рубина» тоже на последней добавленной.

Все сосредоточились на Селихове, который в послематчевом интервью признал свою вину, кое-кто — еще на Николае Рассказове, из-под которого бил Глебов. Но не пора ли нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, то есть Самюэля Жиго, в решающий момент проигравшего верх Николаю Комличенко и сделавшего возможным то, что случилось дальше? Не часто ли французский гладиатор допускает провалы — «Лестер», теперь вот это?

Впрочем, тут надо говорить о том, как играет не отдельный футболист, а вся оборона, да и команда в целом. Не знаю, во что надо играть и какими необученными быть, чтобы при счете 1:0 владеть мячом за полминуты до конца и получить контратаку с выходом один на один. Глебов, конечно, исполнил шикарно, при том что это не его, полузащитника оборонительного плана, этакого бультерьера, специфика. Да ему в той ситуации просто не должны были позволить оказаться!

Но это — сегодняшний «Спартак».

«Спартак» образца сезона столетия клуба, который ближе к концу осени идет на девятом месте с разностью мячей «минус 3» и жалкими 15 забитыми голами в 13 матчах.

«Спартак», у которого нет ни футбола, ни царя в голове, ни той самой совести, о которой говорил Симонян. И пути, которым клуб идет и развивается, тоже нет.

«Спартак», в который вечно покупают не пойми кого (что, он не мог позволить себе того же Клаудиньо за 12 миллионов и зарплатой меньше двух, а не Кофрие с Хендриксом?), куча всякого народца распихивает деньги Федуна по своим разбухшим карманам, тренеры меняются раз в год и забывают всё, что когда-то и где-то умели, а жанр реалити-шоу не позволяет оставить внутри хоть какую-то информацию.

«Спартак», принадлежность к которому всегда была предметом гордости, стал синонимом унижения. А любовь к нему — сплошными болью и мучением, которым не видно конца и края.